A szurkolók támogatását kéri a szekszárdi kapitány

Nagyon számít a közönség támogatására Theodoreán Alexandra, az Atomerőmű KSC Szekszárd csapatkapitánya a szerdai, Lille elleni Euroliga-selejtezőn. Mint lapunknak elmondta: Nevena Jovanovicstól hasznos tanácsokat kaptak a francia csapatról.

– Tanulmányozta már a szerdai rivális internetes oldalát? A játékosok elég félelmetesnek néznek ki a képeken!

– Természetesen már megnéztem, hogy kikkel fogunk játszani, de csapatszinten hétfőn délután foglalkoztunk először komolyabban a Villeneuve d’Ascq elleni párharccal – felelte Theodoreán Alexandra, az Atomerőmű KSC Szekszárd csapatkapitánya. – Annyit mondhatok, hogy egy nagyon erős csapattal találkozunk, amelyik tele van remek kosárlabdázókkal, de mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy előnyt szerezzünk a visszavágóra.

– Könnyű helyzetben vannak, hiszen új csapattársuk, Nevena Jovanovics az előző szezonban éppen az ellenfélnél játszott! Mondott hasznos dolgokat?

– Gondolhatja, de nem fogok mindent elárulni! Szerinte kulcsfontosságú lesz, hogy rá tudjuk-e erőltetni az agresszív játékunkat a riválisunkra, és az is, hogy úgy védekezzünk, ahogy az előző kiírásban tettük azt a nemzetközi mérkőzéseinken. Vezetőedzőnktől, Djokics Zseljkótól is rengeteg információt kapunk, nincs olyan dolog, amire ne gondolna. Eddig is tudtuk, de szinte minden egyes alkalommal beigazolódik, hogy igazi zseni!

– Apropó előző kiírás! Mennyit számíthat a szerdai találkozón, hogy egy nemzetközi szezon már a hátuk mögött van?

– Nagyon sokat, hiszen rengeteg tapasztalatot szereztünk a Montpellier elleni két Euroliga-selejtezőn és az Európa Kupa-meccseinken is. Ezekből erőt meríthetünk. Meg az is sokat jelent majd, hogy amíg az előző kiírásban a Montpellier elleni volt számunkra az idény első találkozója, addig most már három bajnokit is letudtunk. Most játékból, lendületből tudunk nekimenni az ellenfélnek, és ez biztosan sokat jelent. Emiatt talán egy kicsit felszabadultabban várhatjuk a meccset, de tudjuk, hogy pokolian nehéz dolgunk lesz.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Meglesz az előny?

– Azon leszünk, hogy legyőzzük szerdán a franciákat. Nagyon számítunk a szurkolók támogatására. Az előző idényben fantasztikus hangulatot teremtettek a hazai meccseinken, rengeteg plusz energiát adtak nekünk, nagyon remélem, hogy ezúttal is mögöttünk állnak majd. Aki szereti a csapatunkat, aki szereti a jó kosárlabdát, attól azt kérem, hogy szerdán is jöjjön ki a sportcsarnokba, mert csak együtt, közösen, összefogással győzhetjük le a riválist.

– Öntől mint csapatkapitánytól, a társai jó ismerőjétől kérdezem: készen állnak rá, hogy újra megméressék magukat az Euroligában?

– Vannak dolgok, amin még javítanunk kell, de nagyon sokat dolgozunk, és napról napra egyre jobbak, egyre egységesebbek leszünk. A védekezésünk úgy, ahogy összeállt már, és támadásban is megvannak a lehetőségeink. A távoliak nem mentek a bajnokikon, de remélem, hogy az Euroliga-meccsen ez is megváltozik. Sokat beszélgetek a csapattársaimmal, tudjuk, hogy mi a tétje az előttünk álló két mérkőzésnek. A szívünket, lelkünket kitesszük majd a pályára, ezt megígérhetem.

– Mi lesz, ha nem sikerül, ha második nekifutásra sem jön össze az EL-csoportkör?

– Csalódottak leszünk, az biztos, de nem fogunk belehalni. Tudjuk, hogy nekünk elsődlegesen a magyar bajnokságban kell jól teljesítenünk, és ennek nem mehet a rovására a nemzetközi szereplés. Persze a célunk az, hogy továbbjussunk, hogy bekerüljünk az Euroliga legjobb csapatai közé, mert végülis ezért dolgozunk, hogy ilyen csapatok ellen mutathassuk meg, hogy mire vagyunk képesek.

El-selejtező, 1. mérkőzés

Atomerőmű KSC Szekszárd–Villeneuve d’Ascq (francia). Szekszárd, városi sportcsarnok, szerda, 18.30 óra.

Az ellenfélről

A Villeneuve d’Ascq az előző szezonban ott volt az Euroliga főtábláján, és éppen a magyar bajnokkal, a későbbi ezüstérmes Sopron Baskettel egy nyolcasban szerepelt. Fegyverneky Zsófiáék mind a két találkozót megnyerték ellenük: hazai pályán 82–56-ra, vendégként pedig 83–73-ra. A franciák végül öt győzelemmel és kilenc vereséggel a hatodik helyet szerezték meg csoportjukban, így átkerültek az Európa Kupába, ahol a negyeddöntőben a KSC-t is elbúcsúztató török BB Hatay állította meg őket.

A Villeneuve d’Ascq döntőt játszott 2016-ban az Euroligában, de a fináléban alulmaradt a Bourges-zsal szemben. Az Európa Kupát 2015-ben viszont megnyerte a belga Castors Braine ellen.

A folytatásról

Ha sikerül… Amennyiben a KSC Szekszárd sikerrel veszi a selejtezős párharcot a Villeneuve d’Ascq ellen, akkor felkerül az Euroliga főtáblájára. Itt a címvédő orosz Jekatyerinburg, a cseh USK Praha, a francia Bourges, az olasz Famila Schio, a belga Castors Braine, a lengyel Polkowice, valamint a török Cukurova és az orosz Orenburg selejtezős párharc győztese mellé kerül az A-csoportba.

Ha nem sikerül… Amennyiben a KSC nem tudja kiejteni francia riválisát, akkor az Európa Kupa H-csoportjába kerül. Itt a tavalyról jól ismert cseh Nymburk, a szlovák Ruzomberok és a szlovén Celje lenne Studer Ágnesék ellenfele.

Az biztos, hogy az első csoportmeccsét október 24-én, itthon játssza a KSC. Kérdés, hogy melyik sorozatban…