A vártnál jobban meg kellett szenvedniük a sikerért Studeréknek

Nem gondoltuk, hogy ennyire nehéz dolga lesz Celjében az Atomerőmű KSC Szekszárdnak. Azok után, hogy hazai pályán úgy nyertek 90–56-ra Studer Ágnesék, hogy olykor a közönségüknek is játszottak, ma alaposan megnehezítette a dolgukat a szlovén bajnokságban hibátlan mérleggel éllovas, ugyanakkor az Európa-kupában három vereséggel álló rivális.

Az első két negyed alapján pedig végképp nem gondoltuk. A szekszárdiak kézben tartották az irányítást, szépen járt a labda, jöttek a figurák és a szünetben biztosan, tizenegy ponttal vezetett Djokics Zseljko együttese.

Aztán a második félidőben elég volt egy-két hiba, vérszemet kaptak a szlovénok – olyannyira, hogy nemcsak feljöttek a KSC-re, de 55–55-nél utol is érték a szekszárdiakat. Szerencsére nem ijedtek meg Gereben Líviáék, akik megint képesek voltak újítani, és újfent magukhoz ragadták az irányítást.

A Celje azonban még ezek után sem tört meg – Szekszárdon ilyenkor már könnyed játszadozás zajlott a parketten –, s az utolsó percre fordulva is még csak öttel vezetett a KSC. A végjátékban azonban higgadtabbak tudtak maradni a kék-fehérek, akik így megszerezték harmadik győzelmüket az EK csoportkörében.

A siker két letéteményese megint a két magasember volt: az amerikai Erica McCall a tőle megszokott játékkal, 20 ponttal és 10 lepattanóval, azaz kosárlabdás nyelven szólva dupla duplával zárt, az ausztrál Abby Bishopnak pedig csak egy lepattanó hiányzott ehhez. A 21 pontos és 9 lepattanós produktuma így is megsüvegelendő, s ez a meccs is megerősítette, hogy tényleg a múlté már a korábbi térdsérülése (Bishop és McCall a Nymburk ellen is a két legjobb volt, egyaránt 24-24 ponttal zártak a csehek ellen).

A szekszárdiak ezzel a győzelemmel remek pozícióba kerültek az Európa-kupa csoportkörében, s ha jövő szerdán hazai pályán legyőzik a szlovák MBK Ruzomberokot, akkor az előző kiíráshoz hasonlóan továbbjutnak az egyenes kieséses szakaszba. A bajnokságban szünet van, így legközelebb ismét EK-meccsen lép pályára a KSC.

ZKK Cinkarna Celje–Atomerőmű KSC Szekszárd 68–75 (11–18, 20–24, 24–13, 13–20)

Gimnazija Celje-Center sportcsarnok. Vezette: Perlic (horvát), Mijalkovszki (macedón), Jevtovics (szerb)

zkk Cinkarna Celje FRISKOVEC 16/6, A. Delic 9/6, OCVIRK 10/6, Bessard 20/12, A. Radovics 4. Csere: Kroselj 2, White 6, Senicar 1, Debeljak. Edző: Damir Grgic.

KSC Szekszárd Studer Á. 5, F. Eldebrink 10/6, N. Jovanovics 3, MCCALL 20, BISHOP 21/6. Csere: Gereben 8, Theodoreán 6/6, Kiss V., Bálint R. 2. Edző: Djokics Zseljko.

A csoport másik mérkőzésén: MBK Ruzomberok–Basketball Nymburk 84–76.

A H-csoport állása: 1. Ruzomberok 7, 2. KSC Szekszárd 7, 3. Nymburk 6, 4. Celje 4 ponttal.

