Dr. Papp Tamás egy pont előnnyel vezet

Szerdán lejátszották a Szekszárd város nyílt egyéni bajnoksága ötödik és hatodik fordulóját. Izgalmakban és fordulatokban ezen az estén sem volt hiány.

Az ötödik forduló éltáblája ígérte a legnagyobb csatát a városi bajnokságon. Gál Péter sötéttel némileg meglepte dr. Papp Tamást. A nyitásból érdekes állás jött ki világos előnyével, amit később bravúros tiszt­áldozattal tudott nyerésig fokozni dr. Papp FIDE-mester.

Balázs Imre viszonylag könnyedén verte az addig magabiztos Horváth Balázst a második táblán. Rudolf László királycselt vetett be dr. Papp Csaba ellen. Ez a megnyitás mindig nagy csatát hoz – most sem volt másképp. Hogy ki állt jobban, az lépésről lépésre változott, majd végül Rudolf hibája után dr. Papp Csaba neve mellé került a pont. A két Buri lány, Petra és Kata ezúttal egymás ellen játszott és – talán a családi béke kedvéért is – döntetlenül végződött a partijuk.

A hatodik forduló az elnézések fordulója lett. A győzni akarás terhe még az éltáblák játékosaira is rányomta a bélyegét.

Az első táblán dr. Papp Csaba–dr. Papp Tamás parti vérpezsdítően alakult. Világos támadó állásában sötét óvatlanul vesztőt húzott. Talán a nagy feszültség számlájára írható, hogy míg dr. Papp Csaba megtalálta a gyönyörű tisztáldozatot, addig a folytatást már nem, így végül sötét kivédekezte, és teljes pontot szerzett.

A második táblán Balázs Imre hihetetlen elnézéseket produkált. A megnyitás hatodik lépésében már rosszat húzott, majd ezen felbosszantva magát a hetedikben azonnali vesztő lépéssel sikerült tetéznie. Gál Péter köszönettel fogadta az ajándék pontot.

Horváth Balázs könnyedén verte Heilig Zoltánt a hármas táblán. Buri Kata pedig meglepően gyorsan kapott ki a rutinos Tófalusitól.

Hat forduló után dr. Papp Tamás 5 ponttal vezet. Mögötte négyen vannak 4 ponttal, Horváth Balázs, Gál Péter, Balázs Imre és Tófalusi Mihály.

A záró fordulóra holnap este fél hattól kerül sor a Szekszárdi Civil pontban.