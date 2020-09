Egy híján száz pontig jutott a KSC csapata

A házigazda Atomerőmű KSC Szekszárd meggyőző játékkal verte meg a PINKK-Pécsi 424 csapatát az 51. Sió Kupa mai nyitányán.

A koronavírus-járvány újbóli fellángolása megtette hatását. A KSC meccsein – legyen az akár egy sima edzőmeccs – általában dugig telik a szekszárdi sportcsarnok, ma azonban talán jó fél ház volt. A drukkerek egy kicsit megijedtek – erről is beszéltek a szünetben a VIP-büfében, no meg arról is, hogy az új idényben nagyon komoly esélye lehet az aranyra a Szekszárdnak.

Persze ilyen messzire mi nem mennénk, de az tény, hogy a PINKK ellen olykor olyan dolgokat mutattak Krnjics Szaráék, amelyet általában a szezon felénél, egy már „bejáratott” csapat szokott.

Amikor Bálint Réka hát mögötti passzal hozta helyzetbe Szabó Fannit, az csodálatos volt, de nem egy olyan támadás is futott, amikor az egyik sarokból a másikba került át a labda, mielőtt a gyűrűben landolt volna a játékszer.

„Nagyon örülök, hogy végre ismét meccset játszhattunk. Voltak nagyon jó dolgaink, de azt is látjuk, hogy mi az, amin még javítanunk kell. Gratulálok a csapatomnak a győzelemhez, a közönségünknek pedig köszönöm, hogy végig buzdítottak bennünket” – fogalmazott a meccs után Djokics Zseljko, a szekszárdiak vezetőedzője.

A meccs legjobbjának járó Tesco-ajándékcsomagot a 16 pontja mellé 5 asszisztot kiosztó és 2 lepattanót is leszedő Bálint Réka vehette át.

51. Sió kupa, a 2. mérkőzésen

Atomerőmű KSC Szekszárd–PINKK-Pécsi 424 99–58 (25–15, 28–18, 25–13, 21–12)

Szekszárd, 450 néző.

KSC Szekszárd: Miklós M., Theodoreán 8/3, Bálint R. 16/3, Skorics 11/3, Goree 12.

Csere: Szabó F. 5/3, Krnjics 16, Vincze N. 2, Friskovec 14/6, Zele 6, Gereben 6. Vezetőedző: Djokics Zseljko.

PINKK-Pécsi 424: Vorphahl 9, Vári 11/6, Jáhni 7/3, Tenyér 5/3, Sarauskaite 15.

Csere: Horváth Zs., Zsilinszki 4, Pucz, Szabó L. 3/3, Borbás. Vezetőedző: Vanja Miljkovics.

Az eredmény alakulása. 5. p.: 13-4. 12. p.: 25-20. 16. p.: 36-29. 23. p.: 60–37. 26. p.: 69–39. 32. p.: 80–49. 39. p.: 93–53.

Kipontozódott: Tenyér a 33. percben.

Az 51. Sió kupa holnapi programja: Atomerőmű KSC Szekszárd–UNI Győr, 17 óra.

Borítókép: Krnjics Szárát nem tudták megfékezni a fiatal pécsiek