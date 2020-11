Elismerték a tamási fociért végzett munkáját

Tamási Város Sportjáért elismerést vehetett át a nemzeti ünnepen Filotás Attila, a Tamási 2009 FC futballklub technikai vezetője.

Filotás Attila a labdarúgás alapjait édesapjától, az NB III-as futballistától tanulta. Kilencéves korától tagja a Tamási SE labdarúgó-szakosztályának. Ifjúsági, majd felnőtt edzői (Mészáros János, Bérdi Zsolt, Teszler Vendel, Hajdics Attila, Molnár László és Lanczki Gusztáv) irányításával eredményes labdarúgó-pályafutást tudhat maga mögött. Sikeres utánpótlásévei (1994-ben serdülő bajnok, 1995-ben ifjúsági megyeválogatott) kellős közepén, alig 16 évesen debütált a Tamási SE felnőtt csapatában, miközben tagja volt az ifjúsági válogatottnak, a délnyugat-válogatott tagjaként pedig – Gera Zoltán csapattársaként – megnyerte az ifjúsági régió-válogatottak országos döntőjét.

Első „felnőtt” sikerét 1997-ben élte át, amikor ezüstérmet szerzett a tamási csapattal a megye egyben. Két év múlva egy újabb ezüstérem következett, majd jött a legnagyobb siker, a 2004-ben megszerzett megyebajnoki cím. Később pedig következett egy még nagyobb: 2006-ban, a tamási labdarúgás legnagyobb sikereként bronzérmet szerez az NB III Dráva-csoportjában. Még aktív labdarúgóként vállalt szerepet 2009 nyarán a Tamási 2009 FC elnökségében, s pályafutásának befejezése után sem szakadt el a tamási labdarúgástól. Megbízott edzőként ült 2014-ben a futballcsapat kispadján, a Tolnai Népújság-Horfer Serleg Kupa megyei döntőjében ezüst­éremig vezette a gárdát.

Folyamatosan képzi magát még ma is. Elvégezte az UEFA Grassroots-programjának C vizsgáját, valamint sportmenedzseri végzettséggel is rendelkezik. A megújult Németh László Városi Sporttelep létesítményvezetőjeként, az intézmény működtetéséhez szükséges licenccel is rendelkezik. Tevékenysége révén és munkája eredményeként 2018-ban a tamási labdarúgópálya az ország első megyei I. osztályú pályája lett. A Tamási 2009 FC csapatának technikai vezetőjeként ma is fáradhatatlanul intézi a klub adminisztratív teendőit, szervezőkészsége hozzájárult a város legnagyobb versenysport- egyesületének eredményes és aktív működéséhez.

Borítókép: Filotás Attila az elismeréssel családtagjai körében