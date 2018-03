Gyutai Adrián hazatért, és a világ legerősebb sorozatában áll rajthoz

A Brit Superbike bajnokságban áll rajthoz 2018-ban a paksi Gyutai Adrián, aki anyaegyesülete színeiben versenyez. Előtte még nem jár a magyar sorozatban.

Ezt ne hagyja ki! Ismert szélhámosnő készítette a Magyar Nemzet Kósa-iratait

Tíz év után visszatért anyaegyesületéhez Gyutai Adrián. A motorsportversenyzőt a Paksi Autó és Motorsport Egyesület (PAMSE) mellett a MAR Kawasaki támogatja. A klubváltásról tartott sajtótájékoztatón Adrián 200 lóerős versenymotorját is bemutatták.

A Paksi Autó és Motorsport Egyesület színeiben kezdte pályafutását, lett magyar bajnok Gyutai Adrián2008-ban. 125 köbcentis osztályban az Alpok Adriát is megnyerte. Öt év után váltott egyesületet, azóta több helyütt is megfordult, az idei idényben pedig újra a PAMSE által kiváltott licenccel áll rajthoz, de a futamokon a MAR Kawasaki is támogatja. 2018-ban a Brit Superbike Bajnokságban indul 1000 köbcentis kategóriában. Ahogy a versenyző elmondta, ez Európa legerősebb sorozata, amelyen magyar versenyző még nem indult. – Komoly fejlődést, nagy lehetőséget jelent ez számomra – fogalmazott Gyutai Adrián, aki végigjárta már Európa több bajnokságát. Indult olasz és spanyol versenyeken, Európa- és világbajnokságokon. A fiatal motorversenyző emellett magyar futamokon és az Alpok Adria sorozaton is szeretne rajthoz állni, illetve az tervezi, hogy ott lesz az év végén, a világbajnokságon.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A brit bajnokságon a pontszerzés a cél. Adrián szavaiból kiderül, hogy ehhez komoly teljesítmény kell, hiszen negyven motoros áll rajhoz, s általában a mezőny fele egy másodpercen belül halad át a célon. Pontot az első tizenöt beérkező kap. Adrián hozzátette, miután egy kivételével teljesen ismeretlenek számára a brit bajnokság pályái, a pontszerzés csak a sorozat második felében lehet reális cél. Az első futamot egyébként húsvétkor rendezik Doningtonban. Gyutai azt is elmondta, hogy az első futamokon nem számít pontszerzésre, de kemény fog dolgozni azért, hogy előrébb jusson. 2019-ben és 2020-ban szeretne világbajnokságokon teljes szezonban rajthoz állni, nemcsak egy-egy futamon, amihez szavai szerint a legjobb felkészülés, ha olyan kiváló versenyen indul, mint a brit bajnokság.

A versenyző tavaly novemberben kezdte a felkészülést személyi edzővel. Az új, 1000 köbcentis versenygép, amihez komoly kondira van szükség, kiváló paraméterekkel rendelkezik. A telemetria és az elektronikai rendszer a világ egyik legjobb gyártójának terméke, rutinos szerelőgárda jár hozzá és minden futamra egy mérnök is csatlakozik a csapathoz.