Hatról hétre lépne az Atomerőmű SE

A Szolnoki Olajbányászt fogadja az Atomerőmű SE a férfi NB I 10. fordulójában, szombaton. A paksiak sorozatban kivívott hat győzelemmel a hátuk mögött várják a rangadót.

Remek teljesítményt nyújtva verte meg a PVSK-Veoliát az Atomerőmű SE a férfi NB I múlt heti rangadóján. A paksiak remek kezdés után a harmadik negyedben ugyan egy kicsit megtorpantak, de a záró felvonásban ismét parádésan játszottak és végül 25 pontos (!) különbséggel, 103–78-ra nyertek.

A sikerből mindenki alaposan kivette a részét, de közülük is kiemelkedett az egyaránt dupla duplával záró Lóránt Péter, aki 22 pontja mellé 11 lepattanót csípett meg, valamint Shannon Evans, aki 20 pontját 12 kiosztott gólpasszal fejelte meg.

„Kemény találkozót játszottunk a pécsiekkel, amelynek voltak nehéz pillanatai, de ekkor is sikerült megőriznünk a higgadtságunkat. Alaposan felkészültünk a PVSK játékából, így a kritikus időszakokban elég volt egy-egy előre megbeszélt elemet elővenni a repertoárból – mondta Shannon Evans, hozzátéve, hogy nem szeretnének megállni, a szolnokiak ellen is nyerni akarnak, mert most jól megy a csapatnak, s nem szeretnék elveszíteni a fonalat.

„Sikerült ráerőltetnünk az akaratunkat a pécsiekre. Voltak extra egyéni teljesítmények, néha-néha pedig valamit mutattunk a védekezésből is. A lepattanózásunk dicséretes, és a dobási mutatónk is kiemelkedett, amivel sikerült felülmúlni a Pécset – mondta Dzunics Braniszlav. – Több játékosunk képes kimagasló egyéni teljesítményre, de nem szabad elfeledkezni azokról sem, akik nagyon hasznos mezőnymunkát végeznek. Ez egy csapatjáték, s bár örülök a biztos sikernek, azért van dolgunk, védekezésben és támadásban is, mert hiszem, hogy ennél jobbak tudunk lenni. Hétvégi ellenfelünk, a Szolnok teljesítményét nem tükrözi a tabellán elfoglalt helyezése, nehéz mérkőzés vár ránk, de hazai pályán, saját közönségünk előtt szeretnénk megnyerni” – mondta Dzunics.

Férfi NB I, a 10. forduló

Atomerőmű SE–Szolnoki Olajbányász

Paks, ASE-sportcsarnok, szombat, 19 óra (a találkozó az eredetileg kiírt időponthoz képest egy órával később kezdődik).

Vezeti: Kapitány G., Farkas G., Horváth Cs. B.