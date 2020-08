Itt az újabb majosi pont, de ebben sokkal több volt

Az NB III-as újonc Majosi SE megszerezte második pontját a 2020/2021-es idényben, miután 1–1-es döntetlent ért el az újpestiek második számú csapata ellen. A Paksi FC második sora és a Szekszárdi UFC egyaránt egygólos meccset veszített.

Kevesen hitték, hogy a majosiak éppen az Újpest fiataljai ellen szerzik meg idénybeli második pontjukat, de nemhogy sikerült nekik, de minden eddiginél közelebb voltak első NB III-as győzelmükhöz. Ahogy Kozármislenyben, úgy most is benne maradt a majosi lábakban a gól a hajrában: előbb Bognár Sándor, majd Hock Attila Robin szerezhette volna meg a győztes találatot, de nem hoztak jó döntést a legvégén.

Majosi SE–Újpest FC II 1–1 (0–0)

Majos, 500 néző. Vezette: Maml Z. (Szabó D., Bizderi N.).

Majos: Steinbach G. – Vituska N., Ledneczki, Bognár S., Kugli – Kovács G. – Simó (Petrovics, 73.), Kovács E. (Széles B., 78.) – Nagy Zsolt, Steinbach M. (Pál A., 59.), Hock. Vezetőedző: Tihanyvári László.

Újpest: Tomori – Kovács D., Hajnal, Böndi, Katona M., Ferkel (Benyó, 69.), Nagy Zsombor, Csongvai, Kálnoki-Kis Zs. (Kenyeres, 73.), Török, Szűcs K. (Skulka, 61.). Vezetőedző: Mundi Viktor.

Gól: Ledneczki (54.), illetve Kovács D. (61.).

Tihanyvári László: – A második félidőben mutatott játékunk és a lehetőségeink alapján rászolgáltunk volna első győzelmünkre.

Vác FC–Szekszárdi UFC 1–0 (1–0)

Budapest, BVSC-sporttelep. V: Dobai (Bereczki, Zahorecz).

Vác: Halasi – Sárosi, Ódé, Bonivárt, Tóth B. – Lukács K., Magos (Szenes, a szünetben), Zámbó, Szalánszki (Rusvay, 70.), Sorecz (Niedermüller, 86.) – Sóron. Vezetőedző: Burzi Attila.

Szekszárd: Mityók – Fekete M. (Gellér, 37.), Márton E., Arena Á., Rácz Á. – Királyházi, Budai, Wirth (Kvanduk J., 65.), Németh K. – Péter A., Mayer M. (Horog, 80.). Vezetőedző: Dienes Pál.

Gól: Sóron (19.).

Dienes Pál: – Az első negyvenöt percben megvoltak a lehetőségeink a gólszerzésre. Tipikus egygólos összecsapáson maradtunk alul.

Monor–Paksi FC II 1–0 (0–0)

Monor, 100 néző. Vezette: Somogyi S. (Gordon, Kovács M.).

Monor: Paulovicz – Kovács Á, Barthel, Ficsor (Haragos, 66.), Karacs, Annus (Farkas Á., 90.), Pintér D. (Szabó Zs., 84.), Hunya, Huszty, Erős R., Nascimento. Vezetőedző: Tamási Zoltán.

Paks II: Borsos – Delea, Szekszárdi, Lorentz,

Kulcsár D. (Süvöltős A., 64.), Görög G. (Gyurkits, 77.) – Sipos Z., Vas, Budai I. – Kulcsár D., Szendrei, Prantner Z. (Debreceni Á., 60.). Vezetőedző: Kindl István.

Gól: Hunya (50.).

Kindl István: – Hat meccsből most játszottunk a legérettebben. A hazaiak kapusának négy bravúrt is be kellett mutatnia, a helyzeteink alapján az egyik pontra feltétlenül rászolgáltunk volna.

Dabason elveszítette veretlenségét a ferencvárosiak tartalékcsapata

A 6. forduló további eredményei: Hódmezővásárhely–Kecskemét 0–5, Iváncsa–Dabas-Gyón 2–1, Rákosmente–Kőrösladány 1–5, Szeged–Taksony 0–2, Dunaújváros–Kozármisleny 0–2, Dabas–Ferencváros II 1–0. Honvéd–ESMTK: szeptember 16-án játsszák. A 7. fordulóban, augusztus 30., vasárnap: Ferencváros II–Dunaújváros, Újpest FC II–Monor, Paksi FC II–FC Dabas 11 óra. Kozármisleny–Szegedi VSE 16 óra. Taksony SE–Rákosmente FC, Kőrösladányi MSK–Iváncsa KSE, Dabas-Gyón FC–Bp. Honvéd-MFA II, ESMTK–Vác FC, Szekszárdi UFC–Hódmezővásárhelyi FC 17.30 óra, Kecskeméti TE–Majosi SE 19 óra.