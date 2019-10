Mintha beoltották volna triplák ellen az Atomot

A négy játékosát nélkülöző, s a triplákat rendkívül rossz százalékkal dobó Atomerőmű SE nem tudta megszorongatni a Körmendet a férfi NB I mai rangadóján.

Kovács Ákos szomorúan nézte a melegítő társakat. Az ASE irányítójának még a fehérvári bajnokin szakadt el részlegesen a combizma, s bár az edzéseket elkezdte, még nincs olyan állapotban, hogy pályára léphessen. Jövő héten talán már játszhat, nem úgy, mint Eilingsfeld János, aki gerincműtétje után az ágyat nyomja, legfeljebb negyedórákra kelhet fel, jó esetben is leghamarabb tavasszal öltheti magára a piros-kék mezt.

Ha ott van a pályán, lehet, hogy Keller Ákos nem kezd hét ponttal, a vasiak első kosarait ugyanis a válogatott kapitánya jegyezte. Az ASE így foghíjasan – Kovács és Eilingsfeld mellett Horváth Kristóf is maródi, ráadásul Orlando Coleman is megsérült a Jászberény ellen – is tartotta a tempót, aztán gyorsan felzárkóztak Keller mellé a többiek, s egy 11–0-s rohanással meglépett a legutóbbi ezüstérmes.

Nem jöttek a triplák paksi oldalon, pedig a helyi drukkerek abban reménykedtek, hogy így lesznek majd meccsben kedvenceik. Az Alba ellen Nick Faust nyolcat vágott be (a mérkőzés előtt több mint hatvan százalékkal dobott a vonalon kívülről), de most hiába próbálkozott. De nem ment távolról Shannon Evans-nak sem, pedig ő is kísérletezett mindenhonnan (ketten kilenc hármast hagytak ki…). Így is visszajött az ASE, mert a Trey Porter helyére hozott Justin Jackson jól játszott, és Lóránt Péter is hozzátette a magáét.

Keményen védekezett mindkét fél, de annyira azért nem, hogy a játékvezetők ennyi faultot és technikai ítéljenek – többnyire a paksiak kárára. Kapták is az „áldást” a közönségtől, a szpíkernek többször is rendre kellett intenie a lelátót. A körmendiek a második tíz percben többször is megléphettek volna, de ezen az estén ők sem remekeltek a triplavonalon túlról (a szünetig 3/16-os mutatót jegyeztek), s ez azért adott némi reménysugarat a paksiaknak.

Hogy a második félidőben három rontott triplával kezdett mindkét fél, nem jelentett meglepetést, aztán Ferencz Csaba bedobta a negyediket – majd három perc játék után ez volt az első kosár. Rengeteg volt a rossz megoldás, nem tett jót a szünet egyik félnek sem. Aztán megrázta magát a Körmend, és ellépett. A paksiak továbbra sem találták a játékukat, s a lendületet adó hármasok sem estek be hazai oldalon (a záró felvonás előtt 1/26-tal álltak). Matthias Zollner azt is megengedhette magának, hogy huzamosabb ideig a fiataljait játszassa, az ezer sebből vérző ASE ezen az estén nem tudott újítani. Pedig egy jobb dobószázalékkal ez egy izgalmas, látványos meccs lehetett volna.

A Körmend így megőrizte százszázalékos mérlegét, az ASE-nál pedig abban bízhatnak, hogy a szezonban ennél csak jobb meccseik lesznek, s hogy még egyszer nem kell ilyen sok alapjátékosukat nélkülözniük.

Dzunics Braniszlav gárdája jövő héten pénteken a Debrecen vendége lesz (18 óra).

Atomerőmű SE – Egis Körmend 63–80

(18–22, 15–18, 10–19, 20–21)

Paks, Gesztenyés úti sportcsarnok, 1200 néző.

Vezette: Földházi T., dr. Mészáros B., Lengyel Á.

ASE: EVANS 15, Harris 5/3, Faust 15/3, JACKSON 17, Lóránt P. 9 Csere: Kis R., Valerio Bodon, Szalai 2 Edző: Dzunics Braniszlav

KÖRMEND: Turner 14, Edwards 11/3, Oroszi, Varnado 7, KELLER Á. 13/3 Csere: Ferencz 9/9, T. TAYLOR 16, Kastrati 3, Németh Á. 4, Durázi 3/3 Edző: Matthias Zollner

Az eredmény alakulása: 3. perc: 7–5. 6. p.: 10–14. 9. p.: 12–22. 12. p.: 20–27. 14. p.: 24–29. 17. p.: 28–35. 23. p.: 33–43. 26. p.: 39–48. 32. p.: 48–62. 37. p.: 57–70

Kipontozódott: Keller Á. (38. p.)

Dzunics Braniszlav: – Gratulálok a Körmendnek, az első perctől az utolsóig jól kosárlabdázott. Mi nem találtuk a választ erre a játékra. Lehet ecsetelni a gyenge dobószázalékot, meg a problémáinkat, ám elég azt megnézni, hogy amíg a mi kispadunkról kettő, addig a vendégekéről harmincöt pont érkezett, és ezzel nem a játékosaimat szeretném kritizálni. Jár a gratuláció az én csapatomnak is, mert így is jó energiával játszotta végig a találkozót.

Matthias Zollner: – Nagyon kemény mérkőzés volt. Biztos vagyok benne, hogy a paksiak még egyszer nem fognak ilyen gyengén dobni a szezonban. Nagy harc volt a palánkok alatt, ezt a lepattanók magas száma is mutatja. Ha az ASE jobb dobóformát mutat, ez egy szoros meccs lehetett volna, van még mit tanulnunk, de örülök a győzelemnek.