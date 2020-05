Online versenyekre készülnek a faddi és a tolnai karatékák

Újra megkezdték a közös felkészülést a Tanren-Faddi SE tolnai és faddi karatékái. A klub a járványhelyzet miatti korlátozások bevezetése előtti utolsó edzését március 13-án tartotta. Az eddigi utolsó verseny pedig, amin a klub sportolója részt vett, idén februárban zajlott, Budapesten: Veress Ádám bronzérmet szerzett a nemzetközi Hungarian Openen.

Március közepétől online edzéseket vezényelt Bali Ervin, az általa bemutatott, leforgatott, és az egyesület saját YouTube-csatornáján közzétett zenés videofoglalkozások segítségével. Hetente három-öt karate-, illetve erőnléti és koordinációs edzés zajlott, külön a kezdőknek, középhaladóknak és a haladóknak. A karatékák ezen kívül csatlakozhattak nemzetközi internetes edzésprogramokhoz is.

Bali Ervin szerint ebben a két hónapban a cél a veszteségminimalizálás volt, azaz, hogy a sportolók minél kisebb visszaeséssel kezdhessék majd meg a „rendes” felkészülést. Olyan edzésprogramot kellett összeállítania az edzőnek, amit a gyerekek otthoni körülmények között is el tudtak végezni, a speciális eszközöket hétköznapi tárgyakkal helyettesítve. Emellett igyekezett színes, látványos, játékos gyakorlatokkal feldobni az edzésprogramot, hogy ezzel is motiválni tudja a fiatalokat.

A közel két hónapos kényszerpihenő után május második hetében kezdték meg a közös edzéseket – kellő óvatossággal, körültekintéssel. Előtte az edző felmérte a szülői igényeket, véleményeket. Ez alapján döntöttek úgy, hogy amíg nem tisztul a járvány­ügyi kép, addig hetente három napon biztosítanak lehetőséget az együttes edzésekre. Nem kötelező jelleggel, csak azok számára, akik nyugodt szívvel tudják vállalni.

Az edzések hétfőn Faddon, szerdán és pénteken Tolnán zajlanak. Bár lehetőségük lenne teremben tréningezni, ezzel a nagyobb biztonság kedvéért egyelőre nem élnek, szabadtéren folynak a foglalkozások. Méghozzá naponta három: a kezdő-középhaladóknak, illetve a versenyzőknek. Utóbbiaknak külön küzdelem- (kumite) és formagyakorlat- (kata) tréninget is vezényel Bali Ervin. A szülőknek nyilatkozniuk kell, hogy a gyermekük egészséges, csak így lehet részt venni az edzésen, amelynek elején és végén is kötelező a kézfertőtlenítés. A foglalkozások közben pedig végig ügyelnek a kétméteres távolság betartására.

Online versenyek

A versenyszezon indulása egyelőre bizonytalan, a karatéban azonban vannak online megmérettetések is, amelyekre a Tanren-Faddi SE sportolói is készülnek. A formagyakorlatok esetében ez egyszerűbb: a versenyzők regisztráció után a videóra vett gyakorlatukat feltöltik a számítógépre, a zsűri pedig értékeli azokat, és továbbjuttatja a jobban teljesítőt. Az már nehezebben elképzelhető, hogy küzdelemben is rendeznek online versenyeket, de ilyen is van – a legfiatalabbaknak. Itt egy különleges érzékelőkkel ellátott eszközzel „küzdenek” a versenyzők. Akiknek teljesítményét az ütések, rúgások, a mozgás, a repertoár alapján pontozzák.