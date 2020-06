Óriási küzdelemmel, az utolsó percekben meglett az egy pont

Döntetlennel (2-2) végződött a Paksi FC-Ferencváros TC szerda esti mérkőzése az OTP Bank Liga 28. fordulójában.

A Paks ellen mindig nehéz játszani, nyilatkozta Serhij Rebrov, a Ferencváros TC vezetőedzője a PFC-FTC mérkőzést megelőzően. Az első félidőben valóban úgy tűnt, hogy nem veszi könnyen az akadályt a Fradi, amely az elmúlt két Paks elleni NB I-es meccse során is 4–0-ás győzelmet aratott. Szerdán az atomvárosi csapat az első 45 percben egyenlő ellenfele tudott lenni a tabella élén álló együttesnek, de legalábbis jócskán megnehezítették a dolgukat. Ha valamivel többet is birtokolta a budapesti gárda a labdát, érezhetően nem tudta teljesen a saját szája íze szerint alakítani a játékot, talán ennek tudható be, hogy a gól nélkül zárult első félidő vége felé egyre többet szabálytalankodtak a játékosok.

Aztán jött a második félidő. A Fradi az 56. percben Miha Blazic góljával megszerezte a vezetést, a paksiak pedig sokáig nem tudtak válaszolni. Ihor Haratin (81. perc) gólját követően már az egy pont is szinte elérhetetlennek tűnt. Szépítési lehetőséghez már a hosszabbításban, tizenegyes révén jutott a Paks, amit Windecker József (92.) gólra is váltott. Az utolsó percekben óriásit küzdött Osztermájer Gábor együttese, és meg is történt a csoda, Sajbán Máté góljával egyenlítettek. Meglett az egy pont.

Vezetőedzői értékelések

Osztermájer Gábor: „Az első félidőben nagyszerűen védekeztünk, a Ferencváros nem talált rajtunk fogást. A második játékrészben mindenre gondoltam, csak arra nem, hogy ellenfelünk két pontrúgásból kétgólos előnyre tesz szert. Azt jobban el tudtam volna fogadni, ha lejátszanak minket, hiszen jó játékosaik vannak. Ennek ellenére a kilencven perc alatt egyszer tudtak kijátszani minket, Boli helyzeténél, ez pedig azt jelenti, hogy jól muzsikáltunk. A mérkőzés vége pedig a szív és a lélek diadala volt. Lázba hoztuk a közönséget, akiknek remélem, egy fantasztikus élményt okoztunk. Boldog vagyok, és egészen biztos, ez óriási erőt fog adni a következő találkozóinkra. Minden játékosom fontos, ezt mutatta a mai felállás is. Úgy játszottunk az első három helyezettel, hogy egyszer sem kaptunk ki, készülünk tehát a további feladatainkra” (paksifc.hu)

Serhij Rebrov: – Elvesztettünk két pontot. Győzelmet érdemeltünk volna, de az utolsó 10 percben nem voltunk felkészülve arra, hogy 10 emberrel kell folytatni a játékot. Továbbra is 9 pont az előnyünk azonban, így kell folytatni. (fradi.hu)

OTP Bank Liga, 28. forduló

Paksi FC-Ferencvárosi TC 2-2 (0-0) Paks, 700 néző, v.: Bognár

Paksi FC: Rácz G. – Osváth, Lenzsér, Gévay, Poór (Szabó J., 75.) – Windecker, Haraszti (Bartha, 63.), Bertus – Hahn (Sajbán, 81.), Böde (Kulcsár D., 62.), Könyves

Ferencvárosi TC: Dibusz – Lovrencsics (Botka, 65.), Blazic, Otigba, Heister – Sigér (Vécsei, 81.), Haratyin – Zubkov, Isael (Somália, 65.), Tokmac (Skvarka, 76.) – Boli (Szihnyevics, 76.)

Gólszerzők: Windecker (92., 11-esből), Sajbán (96.), illetve Blazic (56.), Haratyin (81.)

Sárga lap: Windecker (33.), Bertus (51.), Gévay (92.), illetve Boli (76.)