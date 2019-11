Pécsen nyert edzőmeccset a KSC

Az Atomerőmű KSC Szekszárd női kosárcsapata 87-65-re legyőzte a PEAC-Pécs csapatát a Lauber Dezső Sportcsarnokban kedd este rendezett felkészülési mérkőzésen. Djokics Zseljko együttesében még nem volt ott a csapathoz visszatérő Krnjics Szárá, és nem játszott Studer Ágnes, Kiss Virág és Bálint Réka sem. Utóbbiak vasárnap még Európa-bajnoki selejtezőt játszottak a szlovákokkal, így pihenőt adott nekik a vajdasági szakember. A szekszárdi együttesben a sérüléséből nemrég felépülő Ty Marshall volt a legeredményesebb 24 ponttal, Erica McCall 20, Marie Ruzicková 15, a fiatal Miklós Melinda pedig 12 ponttal zárt. A KSC szombaton 16 órától az ELTE BEAC Újbudát fogadja a bajnokságban.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

PEAC-PÉCS – ATOMERŐMŰ KSC SZEKSZÁRD 65-87 (17-21, 11-18, 18-26, 19-22)

Pécs, 100 néző. Vezette: Mintál, Danka, Téczely.

PÉCS: Sánta 8/3, Wentzel 5, Gémes-Sarok 11/3, Bravard 11, Udodenko 2. Csere: Habling 9/3, Ruják 9, Kaposi 6, Hegedűs 2, Horobec 2, Varga. Edző: Meszlényi Róbert.

SZEKSZÁRD: Studer Zs. 6, Miklós 12/3, Marshall 24, McCall 20, Ruzicková 15/3. Csere: Andi 3/3, Theodoreán 3/3, Horváth 2, Pop 2, Vincze. Edző: Djokics Zseljko.

Az eredmény alakulása. 5. perc: 9-15. 10. p.: 17-21. 15. p.: 21-29. 20. p.: 28-39. 25. p.: 35-51. 30. p.: 46-65. 35. p.: 56-77. 40. p.: 65-87.

Kipontozódott: –

MESTERMÉRLEG

Djokics Zseljko: – A mai találkozóval befejeztük a válogatott játékosok nélkül zajló edzésmunkát. Ez a felkészülési mérkőzés is roppant hasznos volt, hiszen olyan dolgokat tudtunk gyakorolni, amiket otthon edzésen a létszámhiány miatt nem. Nagyon örültem annak, hogy klasszikus irányító nélkül is jól működtek a játékosok közötti kapcsolatok. Különösen a magas emberek értették meg jól egymást, és az is fontos volt, hogy ezt Szara Krnjics itt a helyszínen, testközelből tapasztalhatta meg. Pozitívumként kell értékelni még Ty Marshall játékát is, aki az elmúlt két találkozó alapján sikerrel tért vissza a versenyformájába.