Studer remekelt, Theodoreán bemutatkozott a válogatottban – interjúk

Az Eb-selejtezőkre készülő magyar női kosárlabda-válogatott bő keretében öt szekszárdi játékos is helyet kapott: Bálint Réka, Gereben Lívia, Mansaré Manty, Studer Ágnes és Theodoreán Alexandra. Utóbbi három ott volt a kispadon is a mai oroszok elleni meccsen, s közülük kettő pályára is lépett.

Studer Ágnes 19 percnyi játékidő alatt 12/9 pontot dobott a szombat esti miskolci Eb-selejtezőn, amelyen nemzeti csapatunk 64–71 arányban maradt alul a továbbra is veretlen orosz csapat ellen. Az Atomerőmű KSC Szekszárd játékosai közül Mansaré Manty és Theodoreán Alexandra került még be a tizenkettes keretbe, s utóbbi is bemutatkozott élete első felnőtt válogatott mérkőzésén, 11 percnyi játék jutott neki, s ahogy megszokhattuk tőle, remek védő munkát végzett. A két pályára lépő szekszárdi kosaras interjút adott a meccs után a TEOL-nak. Interjú Studer Ágnessel Interjú Theodoreán Alexandrával A mérkőzésről szóló tudósításunk itt olvashatja >> Székely Norbert: – Nem Albánia, hanem az orosz csapat volt az ellenfelünk, amely játékosállománya alapján Európa legerősebb válogatottjainak egyike. Semmiféle szégyenkeznivalónk nincs, jobb csapattól kaptunk ki és állva haltunk meg, ami nagyon fontos. Az első félidőben azonban nem hittük el, hogy megnyerhetjük a meccset, ezért futnunk kellett az eredmény után. Büszke vagyok arra, hogy változtatni tudtunk és kulturált, fizikai játékot produkáltunk a második félidőben, nemcsak a védekezés, a támadójáték is feljavult. Olaf Lange: – Nehéz meccsre számítottam, többször jártam Euroligás edzőként Pécsen és tudtam, mennyire jó hangulatot tud teremteni a magyar közönség. Három negyeden keresztül hideg fejjel kizártuk a lelátó hangzavarát, elsősorban a védekezésünk volt kitűnő. A negyedik negyedben életre kelt a publikum, miután beesett néhány dobásuk a magyaroknak, ennek ellenére higgadtak maradtunk a nyomás alatt. Büszke vagyok a csapatomra! Női kosárlabda Európa-bajnokság selejtezőkör, 3. forduló Magyarország – Oroszország 64-71 (10-18, 13-19, 21-21, 20-13), Miskolc, 1200 néző. Vezette: Nikolics (szerb), Kunellesz (ciprusi), Tomic (horvát).

MAGYARORSZÁG: Medgyessy, Simon Zs. 7/3, Raksányi 8/6, KRIVACSEVICS 13, Goree 4. Csere: Varga 8, Theodoreán, STUDER Á. 12/9, HATÁR 8, Katona, Dubei 4. Szövetségi kapitány: Székely Norbert.

Oroszország: Beglova 5, Beljakova 11/9, Zsegyik 7/3, MAIGA 10, VAGYEJEVA 11. Csere: Tyihonyenko 5, MUSZINA 12/3, Vieru, Zavjalova 2, Petrusina 3/3, Leskovceva 5. Szövetségi kapitány: Olaf Lange.

Kipontozódott: Krivacsevics (40. p.). Az eredmény alakulása. 2. perc: 4-3. 6. p.: 5-10. 13. p.: 17-18. 16. p.: 17-25. 19. p.: 21-33. 25. p.: 33-43. 27. p.: 33-53. 29. p.: 41-55. 33. p.: 54-61. 38. p.: 63-68.