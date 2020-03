Szakály elkezdheti a könnyített munkát

Jól halad a felépülés útján Szakály Dénes, aki két hete az Újpest FC elleni bajnoki mérkőzésen szenvedett járomcsonttörést.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: virslis fonat

Jó hírről számolhatott be a Paksi FC honlapjának a másodosztályú Siófoktól télen szerződtetett Szakály Dénes, aki műtétje után a hét vége felé már elkezdheti a könnyített munkát.

„Az orvosom alaposan megvizsgált, és megállapította, minden a legnagyobb rendben van, minden csont a helyén – kezdte az atomvárosiak középpályása, aki még március 14-én, az Újpest elleni, Zalaegerszegen lejátszott, és 1–1-es döntetlent hozó bajnoki mérkőzésen ütközött az ellenfél kapusával, s törött el a bal járomcsontja. – Az elmúlt egy hétben nem mozdult el semmi, valamint a duzzanat is leapadt. Fontos, hogy mostantól erősítenem kell az arcizmaimat, tehát erőltetnem kell a rágást, amit eddig éppen el kellett kerülnöm. Persze az ütésekre továbbra is oda kell figyelnem, és nem aludhatok még a bal oldalamon. További jó hír, hogy most már elkezdhetek mozogni is. Nyilvánvalóan még nem végezhetem azt a programot, amit a többiek kaptak, de kocoghatok, úszhatok és biciklizhetek, vagyis minden olyan cselekvést, ami nem jár rázkódással. Idővel pedig fokozatosan egyre többet vállalhatok” – tette hozzá Szakály Dénes, aki múlt hétfőn esett át a szükséges beavatkozáson.

A 32 éves középpályás kilenc NB I-es mérkőzésen szerepelt ebben a szezonban, ezeken 654 percet töltött a pályán, és három gólpasszt jegyez.

Amennyiben folytatódik az OTP Bank Liga idei kiírása, a bajnoki tabella tizedik helyén álló, a bennmaradásért harcoló paksiak a soros összecsapásukon a második helyezett MOL Fehérvár FC-t látják vendégül.