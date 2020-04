Szó sem lehet nála leépülésről

A testépítés egy életforma, ebben nincs szünet – vallja a tolnai Schalli Zoltán, aki 45 évesen is kirobbanó erőben van. Legutóbb egy mexikói versenyről tért haza bronzéremmel.

Schalli Zoltán példája bizonyítja, hogy a kor előrehaladtával nem feltétlenül jár együtt a leépülés. Előfordul, hogy éppen ellenkező irányú a folyamat. Elég csak ránézni arra a fényképre, amely a legutóbbi, mexikói versenyen készült a tolnai sportolóról, hogy megállapíthassa az ember: itt leépülésről még véletlenül sincs szó.

Pedig Zoltán már nem egy úgymond fejlődésben levő szervezet: 45 éves, immár a masters kategóriában versenyez. Igaz, neki nem a „színpadra állás” a legfontosabb. A testépítés számára életforma. Ebbe pedig nem csak a rendszeres, naponta kétórás konditermi edzések, a mázsás súlyok mozgatása tartozik bele, hanem a megfelelő étkezésre való odafigyelés, a minőségi tápanyagok fogyasztása, de még az étkezések pontos időpontja is.

Versenyre készülve persze még szigorúbbá válik a diéta, nagyjából fél éven át, és persze az edzőtermi gyakorlatok is némileg változnak. Rengeteg lemondás, munka, szenvedés (és anyagi áldozat), míg végül a versenyen valaki kiállhat, hogy pár percig megmutassa magát a világnak. De, mint említettük, Zoltánnak nem ez számít elsősorban. Hanem, hogy folyamatosan eddzen és karbantartsa magát. Másképp nem is tudná elképzelni az életét.

Azt mondja, a testépítés nem a fiatalok sportja. Ő úgy tapasztalta magán, hogy minél idősebb, annál könnyebb tartania a szigorú étrendet. A nagy súlyokat pedig továbbra is fel kell emelnie annak, aki komolyan veszi magát. Igaz, mostanában a különösen nagy terhelésekből visszavett, hogy kímélje az ízületeit. Mostanában például már nem nyom fekve hetente kétszer kétszáz kilóval, mint azt korábban tette…

Korábban felmerült, hogy profi versenyeken is indulna. Végül ez nem jött össze, maradt amatőr státuszban. Máig munka mellett sportol, víz- és gázszerelő egyéni vállalkozóként dolgozik. Idén is tervezi a versenyzést. Júniusban elvileg Budapesten rendeznék a WABA amatőr világbajnokságot, amelyen Zoltán is tervezte a részvételt, csakúgy, mint a világbajnokság előtt egy pénzdíjas versenyen. Ám a jelenlegi helyzetben minden igen bizonytalan, valószínűbb, hogy el fogják halasztani ezeket az eseményeket.

Kérdés, meddig fog még versenyezni. Mindenesetre figyelemre méltónak tartja, hogy a világ jelenlegi TOP 5 testépítőjének egyike immár 52 éves. Hogy Zoltán is versenyez-e majd ennyi idős korában, most még nem tudja. Azt viszont igen, hogy amíg a kezét és a lábát mozgatni tudja, addig nem hagyja abba az edzéseket.