Szolnokon szereztek érmeket az ASE versenyzői

Három arany-, négy ezüst- és egy bronzérmet, valamint két hetedik és egy nyolcadik helyet lapátoltak össze az Atomerőmű SE kajakosai és kenusai a Szolnokon rendezett felnőtt gyorsasági magyar bajnokságon.

A hét első felében Szolnok adott otthont a felnőtt országos bajnokságnak, amely egyben az idei első hivatalos versenye volt a legjobbaknak. Ráadásul a csonka szezonban különleges jelentősége van a legrangosabb hazai viadalnak, mert a bajnoki pontok mellett itt lehet indulási jogot szerezni a szeptemberi hazai rendezésű világkupára is.

Ezek után nem csoda, hogy népes mezőny, harminchét klub több mint ötszáz versenyzője állt rajthoz.

Tolna megyét az Atomerőmű SE versenyzői képviselték a Tisza-parti városban, közülük a legeredményesebb Pupp Noémi lett, aki három bajnoki címe mellett egy bronzérmet, illetve egy-egy negyedik és ötödik helyet szerzett.

A paksiak kiválósága Csipes Tamara, Medveczky Erika és Hagymási Réka társaságában a kajak négyes kétszáz és ezerméteres versenyét is megnyerte, Csipessel, Medveczkyvel és Gazsó Alida Dórával pedig ötszázon sem talált legyőzőre.

Pupp Noémi egyesben is dobogóra állhatott, méghozzá ötszáz méteren, míg öt kilométeren negyedik lett. Utóbbi távon így is sikerült egy paksinak érmet szereznie, a maratoni világ- és Európa-bajnok Kiszli Vanda második lett.

Férfiaknál is termett babér az atomvárosiaknak, s csakúgy, mint a hölgyeknél, itt is négyesben. A Hodován Dávid, Kollár Kristóf és Koleszár Zoltán alkotta kenutrió a dunavarsányi Besenyei Ádámmal kiegészülve vegyes kétszáz, ötszáz és ezer méteren is második helyen lapátolt a célba.

Kollár Besenyeivel párosban nyolcadik helyen végzett fél kilométeren, Koleszár a tiszaújvárosi Bragato Giadával vegyespárosként lett hetedik kétszázon, ahogyan Hodován is hetedikként ért célba a kenu egyesek kétszáz méteres távján.

A hét második felében a serdülő, ifjúsági és U23-as magyar bajnokságnak ad otthont Szolnok, ahol az ASE mellett a szekszárdi és a tolnai klub is képviselteti magát.