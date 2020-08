Tétlenségnek nincs helye, gólokat kell lőnie a Paksnak

Az első hazai pontjára, pontjaira hajt a Paksi FC a teljesen elkészült, új stadionjában. Erre ma a Mezőkövesd Zsóry FC ellen van lehetőségük az atomvárosiaknak.

Két hete az Újpest elrontotta a paksi ünneplést azzal, hogy a stadionavatóval egybekötött nyitófordulóban kettő egyre legyőzte a hazai zöld-fehéreket. Akkor – talán éppen a felfokozott hangulatnak köszönhetően – nem úgy játszottak főleg az első fél­időben Böde Dánielék, ahogy az egy ilyen találkozón elvárható lett volna, úgy meg főleg, ahogy az előző szezonban a leállás után tették. A szünet után már nagyobb nyomást tudtak helyezni a fővárosiakra, ez azonban pontban nem mutatkozott meg.

Egy hete viszont nagyon közel álltak az atomvárosiak a nagy bravúrhoz Székesfehérváron. Osztermájer Gábor bevallotta, a bajnoki ezüstérmes több helyzetet dolgozott ki náluk, a vezetést tíz perccel a vége előtt mégis a Paks szerezte meg. Balszerencsére a hosszabbításban jött Armin Hodzic, így „csak” bravúros pontszerzés lett a fehérvári kirándulás eredménye.

„Nem tétlenkedhetünk többet, nyernünk kell! – jelentette ki Böde Dániel. – Fejlődtünk és javultunk az első két meccsen, de ezt most be is kell bizonyítanunk szurkolóinknak, ha azt szeretnénk, hogy mindig sokan legyenek a stadionban. Gólokat kell lőni itthon, és nem lehet gond. A Mezőkövesd ugyanúgy áll, mint mi, de nekünk csak magunkkal és az adódó lehetőségeinkkel kell foglalkoznunk. Én a győzelmen kívül mást idehaza nagyon el sem tudok fogadni” – fogalmazott a csapat kapitánya a klub hivatalos oldalán.

Ha az eddigi tendencián haladunk tovább, ma a Mezőkövesd ellen megszerezheti szezonbeli első győzelmét a Paks, s egyben első pontjait a teljesen elkészült arénában.

Ez a közelmúlt alapján egyáltalán nem elképzelhetetlen, lévén, hogy a két csapat legutóbbi három összecsapását a zöld-fehérek nyerték, sőt még gólt sem kaptak ezeken a találkozókon (két 2–0 és egy 1–0).

Eddig tizennégy bajnokit játszottak egymás ellen, ebből hétszer a PFC jött ki győztesen, három döntetlen mellett négy matyóföldi siker született. Hazai pályán még jobb a paksiak mérlege, öt találkozóból hármat megnyertek, kettő pedig döntetlenre végződött.

Többek között a júniusi, 2–0-s idegenbeli siker is kellett ahhoz, hogy a Paks meghosszabbítsa élvonalbeli tagságát az akkor már leengedőben lévő Mezőkövesd ellen.

Pár hónap alatt sok minden történt a Magyar Kupa-döntősnél: a meghatározó játékosok közül távozott a házi gólkirály Dudu Zivzivadze (Fehérvár FC), Pekár László (Vasas) és Silye Erik (vissza a Ferencvárosba, onnan a Vasashoz), míg legnagyobb erősítésük talán az, hogy sikerült megtartaniuk karmesterüket, Cseri Tamást, aki olyan formában kezdte a szezont, hogy Marco Rossi szövetségi kapitány behívta a Törökország és Oroszország elleni Nemzetek Ligája mérkőzésekre.

Vele mindenképpen számolniuk kell a paksiaknak, nem úgy, mint a két védőre, Farkas Dánielre és Pillár Róbertre, akik sérülés miatti kényszerpihenőjüket töltik. Csakúgy, mint paksi oldalon Papp Kristóf, aki a hírek szerint októberben kezdheti el a közös munkát a többiekkel.

Két hete az Újpest ellen közel telt ház előtt lépett pályára a Paks (a négyezer-ötszáz néző befogadására képes arénában a hivatalos adat szerint 3870-en voltak). Ennél többen legutóbb négy éve, 2016 augusztusában, a Ferencváros elleni null-null alkalmával jöttek össze szurkolni (4217).

A jegyek a Mezőkövesd ellen is jól fogytak, de a Fehérvári úti pénztár ma reggel nyolc órakor még kinyit.

OTP Bank Liga, 3. forduló

Paksi FC–Mezőkövesd FC

Paks, Fehérvári úti stadion, 20.30 óra.

Tv: M4 Sport. Stream: m4sport.hu

Paks: 19 Holczer – 11 Osváth, 96 Lenzsér, 42 Szélpál, 30 Szabó J. – 8 Balogh B., 22 Windecker – 10 Haraszti, 14 Bognár I., 88 Nagy R. – 13 Böde D. Vezetőedző: Osztermájer Gábor.

Mezőkövesd: 25 Szappanos – 23 Vadnai, 20 Guzmics, 32 Katanec, 12 Lakveheliani – 10 Besirovic, 24 Cseri, 13 Berecz, 88 Szeles – 28 Szerderov, 55 Nagy D. Vezetőedző: Kuttor Attila.

A játékosok nevei előtt a mezszámukat tüntettük fel.

Zalaegerszegre látogat a címvédő

A négy, nemzetközi kupában érdekelt magyar csapat miatt a pénteken, lapzártánk után véget ért Diósgyőri VTK–MTK Budapest és a paksiak találkozón kívül valamennyi mérkőzést vasárnap rendeznek a hétvégi fordulóban.

A 3. forduló további programja. Augusztus 30., vasárnap: ZTE FC–Ferencváros 17.45, Budafoki MTE–Fehérvár FC 17.45, Puskás Akadémia FC–Újpest FC 20, Bp. Honvéd–Kisvárda Master Good (Új Hidegkuti Nándor Stadion) 20.

OTP Bank Liga, az állás 1. MTK 2 1 1 0 4–2 4

2. Budafok 2 1 1 0 3–2 4

3. Újpest 2 1 1 0 3–2 4

4. Diósgyőr 1 1 0 0 2–1 3

5. Fehérvár 2 0 2 0 4–4 2

6. Zalaegerszeg 2 0 2 0 4–4 2

7. Ferencváros 1 0 1 0 1–1 1

8. Mezőkövesd 2 0 1 1 2–3 1

9. Paksi FC 2 0 1 1 2–3 1

10. Puskás Akad. 0 0 0 0 0–0 0

11. Kisvárda 1 0 0 1 1–2 0

12. Bp. Honvéd 1 0 0 1 1–3 0

Borítókép: Böde Dániel (zöldben) az Újpest FC elleni mérkőzésen, augusztus 15-én