Tíz hiányzójuk volt, mégis győzni tudtak a majosiak

Bravúros győzelmet aratott az NB III-as bajnokságra készülő Majosi SE, amely az NB II-be feljutott Szentlőrinc SE-t győzte le a szombati felkészülési meccsen.

Nem gondoltuk volna, hogy legyőzi a Szentlőrinc SE-t a Majosi SE. De nem gondolták maguk a majosiak sem, hogy felül tudják múlni az NB II-es bajnokságra készülő és alaposan beerősítő baranyaiakat. Ezért szép játék a foci, mert ebben a sportágban bármi megtörténhet. Még ez is.

Tihanyvári László érthetően boldogan nyilatkozott, annak ellenére is, hogy egy ilyen edzőmeccsből nem szabad messzemenő következtetéseket levonni, de azért egy ilyen edzőmeccs megnyerése tud lendületet és önbizalmat adni.

Erre a kettőre pedig nagy szüksége is lesz a Majosi SE-nek, amely augusztus másodikától új kalandba kezd bele az osztályváltással.

„Nem ismertem rá a csapatra, annyira szépen, taktikusan futballoztunk, hogy még engem is megleptek a srácok. Azért is jár a dicséret a srácoknak, mert tíz játékost is nélkülöznünk kellett, ezzel szemben a szentlőrinciek két sorral álltak fel, és még további cseréket is végrehajtottak. Ha ez nem lenne elég, a hazaiak az első percben még tizenegyest is lőhettek. Remélem, az önbizalmunknak jót tesz majd ez a siker” – mondta lapunk érdeklődésére Tihanyvári László, a majosiak vezetőedzője.

A majosi gárda a Komáromi – Vituska N., Ledneczki, Bognár S., Kugli – Kovács G., Mathesz (Jerabek) – Széles B., Lizák (Sztruhár B.), Petrovics – Pál A. összeállításban játszott, a gólokat Mathesz, Lizák és Pál szerezte.

A Majosi SE-nek ez volt a negyedik edzőmeccse, a Lovászhetényt 4–0-ra verték, az NB II-es Pécsi MFC-től 4–0-ra, az NB III-as Pápától pedig 3–0-ra kaptak ki.

Szerdán 18.30 órától a Pécsváradi Spartacus vendégei lesznek Lizák Péterék.

Borítóképünkön: Lizák Péter (zöldben) szerezte a majosiak második gólját Szentlőrincen