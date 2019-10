Meglepő eredmény született Houstonban

Komoly meglepetéssel zárult a profi golfozók legrangosabb sorozatának (US PGA) houstoni versenye, mivel az eddig számottevő eredménnyel nem rendelkező amerikai Lanto Griffin győzött.

A 31 éves játékos a 7,5 millió dollár összdíjazású viadalon a zárónap 16. szakaszán vette át a vezetést, és végül egy ütés előnnyel előzte meg a holtversenyben második honfitársait, Scott Harringtont és Mark Hubbardot.

Griffin 2010 óta profi játékos, a US PGA-ben viszont ez csupán a 33. versenye volt. A houstoni győzelméért 1,35 millió dollárt (497 millió forint) kapott, egyúttal jogot nyert arra, hogy indulhasson a jövő év első két Major-viadalán, a US Mastersen és a PGA Championshipen. A Virginia államban felnőtt sportoló korábban egyetlen Major-tornán, a 2018-as US Openen vehetett részt, melyen két nap után kiesett.