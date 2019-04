Véget ért Hudson-Odoi számára a szezon

A 18 éves játékos a Burnley elleni 2-2-es döntetlen során sérült meg, felépülése biztosan hosszú időt vesz majd igénybe, így a londoni Kékek többek között az Európa-liga elődöntőjében sem számíthatnak rá.

– írta Twitter-oldalán Hudson-Odoi, akiért hónapok óta élénken érdeklődik – többek között – a német bajnoki címvédő Bayern München, amely 30 millió eurót kínált a szélsőért a Chelsea-nek.

Really gutted to end my season with an Ruptured Achilles, gotta work hard and try and come back stronger for next season!!!😢🙏🏾❤️ pic.twitter.com/PXC53WszdH

— Callum Hudson-Odoi (@Calteck10) April 22, 2019