Vizsgálatot indított a törökök gólöröme miatt az UEFA

Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) vizsgálatot indított a török szövetség ellen, miután a válogatott tagjai politikai állásfoglalásként értelmezhető módon ünnepelték góljukat pénteken, az Albánia elleni Európa-bajnoki selejtezőn.

A dpa német hírügynökség úgy tudja, hogy az UEFA kontroll-, etikai és fegyelmi bizottsága csütörtökön ül össze, de kérdéses, hogy már akkor születik-e döntés az ügyben. Előbb várhatóan állásfoglalást kérnek az érintettektől. Az UEFA a török szövetséget és egyes játékosokat is szankcionálhat.

A török futballisták a győztes gól megszerzése után szalutálva ünnepeltek, majd később az öltözőben is megismételték a mozdulatot. Az ügy hátterében az áll, hogy a török katonai erők a múlt héten támadást indítottak a szíriai kurdok ellen, és több török sportoló is nyilvánosan támogatásáról biztosította honfitársait. A stuttgarti torna-világbajnokságon gyűrűn aranyérmes Ibrahim Colak is katonai tisztelgést mutatott be az aranyérme átvétele után.

Az UEFA szabályzata mindenféle politikai állásfoglalást tilt.