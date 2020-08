Szombaton a Fehérvár–Paks (1–1) NB I-es találkozó után kíváncsian vártam az edzői nyilatkozatot a hazai oldalról, mert

a tavalyi ezüstérmes kispadjára került Márton Gábornak egy héttel korábban (ZTE–Fehérvár 3–3) nagyjából két perc alatt sikerült lerombolnia a szimpatikus edző róla kialakult képét.

A játékosként 21-szeres válogatott, korábban Pécsen és Siófokon dolgozó, 53 éves szakember tavaly bent tartotta az élvonalban a sokáig biztos kiesőnek tűnő ZTE-t, ez nem kis tett volt, innen került a Fehérvárhoz. A debütálásán a meccs után az M4 riportere kellő tisztelettel érdeklődött, hogy nem aggasztja-e a három bekapott gól, Juhász Roland és Paulo Vinícius már nincs a csapatnál, Stopira pedig nem a megszokott pozíciójában játszott, szóval teljesen jogos volt a felvetése arra nézve, hogy mi a helyzet most a védelemmel, esetleg nem szorulna-e erősítésre.

Márton Gábor erre csendőr­pert­uban, lekezelő stílusban jegyezte meg, hogy „hát nem tudom, akkor te jobban látod, biztos te vagy a szakember”, és a riporter második nekifutására is értetlenkedett egy sort. „Ez milyen kérdés? Ne haragudjál…” – fakadt ki. Azt mindenesetre Márton Gábor edzői filozófiájából megtudhattuk, hogy a gólokat soha nem a védők hozzák össze, azokat mindig a csapat kapja.

Ezen az alapon aztán feltehetően a Paks ellen sem Hodzic hagyta ki egyedül azt az ordító gólhelyzetet, amikor már a kapus mellett is elhúzta a labdát, de az üres kapu fölé lőtt – ebben bizony a többieknek is megvan a maguk felelőssége. No de ez most nem került szóba, nem úgy, mint az, hogy az első félidőben a mester miért csak hosszú percekkel azután cserélte le a bicegőt Hangyát, hogy az jelezte, megsérült. Az M4-en a meccset történetesen a csatornaigazgató közvetítette, aki élő adásban ki is adta az utasítást a kollégájának, hogy a lefújás után erre mindenképpen kérdezzen rá. Így a most higgadt, nem „szakemberező” Mártontól megtudhattuk, hogy a kispadról nem lehet ám csak úgy beugrani a pályára, ezt alapos bemelegítésnek kell megelőznie. Hát, ez most tényleg alapos volt, hét-nyolc perc…

De, láss csodát, a tréner ezt a kérdést nem tekintette nyílt támadásnak a személye ellen. Mi több, a Fehérvár számára a zalaegerszeginél is kínosabb döntetlen után – ami majdnem vereség lett, a fekete bárány Hodzic a 92. percben, fejessel egyenlített – Márton Gábor teljesen korrekt nyilatkozatot adott. Ha a csapat nem is, legalább ő előrelépett.