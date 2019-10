Bodrogi: csak addig éljek, míg egészséges vagyok (videó)

A közönség szeretete adja a legnagyobb erőt.

Túl a nyolcadik x-en is remek formában van Bodrogi Gyula, aki a Borsnak elárulta, meddig akar élni.

Nyolcvanöt éves vagyok, és nagyon jól érzem magam. De betegségekkel nem akarok bajlódni! Azt kívánom, hogy csak addig éljek, míg egészséges vagyok! Amíg egészség van, addig pedig a színpadon fogok állni – jelentette ki a Kossuth-díjas színész, akinek első feleségéhez, Törőcsik Marihoz hasonlóan a játék és a közönség szeretete adja a legnagyobb erőt.

Erről a BP Magazin Szóbeli című műsorában tett említést először Bodrogi, aki elcsukló hangon mondta: a 83 éves színművésznő nagyon szenved, hogy már nem tud színpadra állni.

Nagyon reménykedem benne, hogy Mari meggyógyul, és tud még játszani. Remény pedig mindig van, hiszen az az utolsó, ami elhagyja az embert – mondta kissé szomorkásan, ám bizakodva a Borsnak Bodrogi. Megtudtuk, hogy nemcsak ő, mint ex-férj, de volt párjai is jóban vannak egymással és Törőcsikkel.

A mai napig tartjuk a kapcsolatot Marival, csak a találkozás nehézkes, mert Velemben van, így leginkább telefonon beszélünk. Nem csak én, Ági és Angéla is nagyon szereti Marit. Szerintem ez így természetes. Ha valakik együtt vannak, majd szétmennek, nem kell haragudni a másikra, lehet jóban maradni, és miért ne lehetnének a feleségek is jóban? – vélekedett a színész, aki ma is hetente többször áll színpadra.

Borítókép: Bodrogi Gyula, a nemzet színésze a Süsü, a sárkány című bábfilmsorozat mesehőseiről készült alkalmi bélyegblokk forgalomba bocsátásán Budapesten, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) székházában 2019. szeptember 2-án.