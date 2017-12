Megszületett az új év első slágere

A karácsonnyal ellentétben az újévet kevés dal köszönti, a Müller Péter Sziámi AndFriends és a Romano Drom közös szerzeménye viszont éppen ilyen.

Sok dalt írnak karácsony alkalmából, vannak születésnapi slágerek is, de újévet köszöntő dalok nem igazán akadnak.

Müller Péter Sziámi és Kovács Antal – a Romano Drom vezetője – pedig régen szerettek volna valami közöset létrehozni. Az új év apropóján megszületett a Müller Péter Sziámi AndFriends és a Romano Drom közös slágergyanús dala, amelynek címe egyszerűen: Boldog Új Évet!

A dal természetesen „sziámis” és romano dromos is egyszerre, hiszen magyarul és cigány nyelven is köszöntik az új évet, a zenében is kultúrák találkozásának lehetünk fültanúi. A dal zenéjét Kirschner Péter és Kovács Antal szerezte, a szövegét Müller Péter Sziámi és Kovács Antal írta.

A dal rajta lesz a NEVESS MAGADRA! című Müller Péter Sziámi AndFriends nagylemezen, amely januárban jelenik meg.

A lemez bemutató koncertjére 2018. január 13-án kerül sor a budapesti Gödör Klubban, ahol sok más vendég (Másik János, Ónodi Eszter, Stefanovics Angéla) mellett a Romano Drom is színpadra lép, hogy élőben is Boldog Új Évet kívánjanak a nagyérdeműnek.

Borítókép: YouTube