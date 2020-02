Bűnösnek találták Weinsteint, akár 25 év börtön várhat rá

Bűnösnek mondta ki hétfőn egy New York-i bíróság esküdtszéke Harvey Weinstein bukott hollywoodi filmmogult nemi erőszak és szexuális támadás vádjában, ám felmentette őt a legsúlyosabb vádpont, a szexuális ragadozóként elkövetett erőszak vádja alól.

Az esküdtszék bűnösnek nyilvánította Weinsteint az egykori munkatársa, Mimi Haleyi elleni szexuális támadásban és Jessica Mann színésznőjelölt megerőszakolásában 2013-ban.

Hollywood egykori nagyhatalmú producerére 25 év börtönbüntetést is kiszabhat a bíróság.

Ha bűnösnek találták volna a szexuális ragadozóként elkövetett erőszak vádjában, akár életfogytiglant is kaphatott volna.

A hét férfiből és öt nőből álló esküdtszék öt nap alatt hozta meg döntését. A bejelentés után az eddig szabadlábon védekező Weinsteint a bíró utasítására megbilincselték, és azonnal a fogdába szállították. A bíróság március 11-én hirdeti ki, hogy milyen büntetést szab ki a vádlottra.

A tárgyalás alatt Weinstein gyakran tűnt gyengének, a tárgyalóterembe járókerettel lépett be, előfordult, hogy ügyvédjére támaszkodott.

Egyik áldozata, Rose McGowan színésznő szerint azonban csak színészkedett.

A bukott filmmogult több mint 80 nő, köztük ismert színésznők vádolták meg szexuális visszaéléssel, ő azonban tagadta bűnösségét, és azt állította, hogy szexuális együttlétei mindig kölcsönös beleegyezésen alapultak.

A tárgyalás alatt az ügyészek Weinsteint szexuális ragadozóként mutatták be, aki sorozatosan követte el a szexuális bűncselekményeket.

A nőket azzal manipulálta, hogy hollywoodi karriert ígért nekik, felcsalogatta őket szállodai szobájába vagy szállására, és hatalmával és erejével visszaélve erőszakkal kényszerítette őket szexuális együttlétre.

„Az itt ülő férfi nemcsak egy hollywoodi titán volt, hanem egy erőszaktevő is” – hangsúlyozta a vádat képviselő manhattani helyettes ügyész, Meghan Hast a tárgyaláson.

A tárgyalás hetei alatt a bíróság számos tanúvallomást meghallgatott, Haleyi is részletesen felidézte, hogyan kényszerítette szexuális együttlétre Weinstein, Mann szintén felidézte, hogyan erőszakolta meg a producer 2013-ban. Mann kétarcú, Jekyll és Hyde-személyiségként írta le a producert, aki a nyilvánosság előtt kedvesnek mutatkozott, de amikor kettesben maradtak, gyakran félemlítette meg dühkitöréseivel.

Weinstein nem tanúskodott a saját védelmében, bár korábban újságíróknak azt mondta, hogy szándékában áll. Ügyvédje, Donna Rotunno záróbeszédében arról beszélt az esküdteknek, hogy a vádak eltúlzottak voltak, és a Weinstein ellen tanúskodó „nők voltak a felelősek a választásaikért, amelyeket a jövőbeli karrierjükért meghoztak”.

Az ügyészek cáfolták, hogy a Weinsteint megvádoló tanúk nem szavahihetőek, és azt is, hogy ők volnának a felelősek az őket ért szexuális támadásokért.

A 67 éves Weinsteinnek még Kaliforniában is bíróság elé kell állnia szexuális zaklatási ügyei miatt.

A queensi munkáscsaládból származó Weinstein két sikeres hollywoodi stúdiót is létrehozott fivérével, Bobbal: a Miramaxot (amelyet szüleik, Miriam és Max után neveztek el) és a Weinstein Co. vállalatot. A Weinstein Co. csődbement Wienstein bukása után. Tavaly sikerült megállapodniuk Weinstein áldozataival a kártérítések kifizetésében. Mintegy 25 millió dollárt kapnak az áldozatok, amit a stúdió biztosítása fedez.

Harvey Weinstein szexuális zaklatási botránya 2017-ben robbant ki. A befolyásos hollywoodi producer bukása indította el a MeToo mozgalmat, amelynek során nyilvánosságra került a szórakoztatóiparban, az üzleti életben, a médiában, a politikai életben vagy más területen befolyásos több száz ember ügye, akik szexuális zaklatást követtek el.