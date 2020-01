Ezt játsszák a megye mozijai 01.23-29.

Nem tudod eldönteni, mivel töltsd a délutánjaid? Talán tudunk segíteni! Összeszedtük, hogy mit játszanak a következő napokban a megye mozijai, hátha találsz valamit, ami neked is tetszik.

Szekszárd

Január 23-26. 15 óra

Dolittle /Dolittle / The Voyage of Doctor Dolittle/

amerikai akciófilm, kalandfilm, vígjáték, 106 perc, 2020

Szereplők:

Robert Downey Jr. − Dr. John Dolittle

Tom Holland − Jip (hang)

Emma Thompson − Polynesia (hang)

Ralph Fiennes − Barry (hang)

Antonio Banderas − Rassouli Rendező: Stephen Gaghan



A különc Dr. John Dolittle, Viktória királynő Angliájának híres orvosa és állatorvosa hét éve veszítette el a feleségét. Azóta remeteként él a Dolittle birtok magas falai mögött, társasága csupán egzotikus állatainak seregletéből áll. Ám amikor az ifjú királynő súlyos beteg lesz, Dolittle kénytelen-kelletlen útra kel egy titokzatos sziget felé, hogy megtalálja a gyógymódot. Útja során új erőre kap bátorsága és fürge észjárása; régi ellenfelekkel találkozik, és csodálatos lényeket fedez fel. Kalandjaiban segítőtársai is akadnak, hiszen önjelölt ifjú segédje mellett elkíséri őt egy lármás kis állatsereglet is, többek között egy gondterhelt gorilla, egy lelkes, de kelekótya kacsa, egy truccoló strucc, egy jókedvű jegesmedve, valamint egy bakafántos papagáj, aki Dolittle legközelebbi tanácsadója és bizalmasa.

Január 23-29. 17 óra

Botrány /Bombshell/

kanadai-amerikai életrajzi dráma, 108 perc, 2019

Szereplők:

Margot Robbie − Kayla Pospisil

Charlize Theron − Megyn Kelly

Nicole Kidman − Gretchen Carlson

John Lithgow − Roger Ailes Rendező: Jay Roach



Roger Ailes (John Lithgow) az Egyesült Államok egyik legbefolyásosabb médiabirodalmának vezetője, a FOX News hírcsatorna alapítója nem válogatott az eszközökben, legyen szó egy szaftos sztoriról, vagy a női alkalmazottak megalázásáról. A hírhedt mogul hatalma egy pillanat alatt összedőlni látszott, amikor Gretchen Carlson (Nicole Kidman), a csatorna egykori műsorvezetője szexuális zaklatás vádjával beperelte őt. Az eddig hallgatásba burkolózott nők, köztük a népszerű riporter, Megyn Kelly (Charlize Theron) is nyilvánosságra hozta, hogy a csatorna igazgatója többször inzultálta őt. A botrány egyre nagyobb méreteket öltött, ami Alies bukásához vezetett.

Január 23–29. 19.30 óra

Bad Boys – Mindörökké rosszfiúk /Bad Boys for Life/

amerikai akcióthriller, komédia, 113 perc, 2020

Szereplők:

Will Smith − Detective Mike Lowrey

Martin Lawrence − Detective Marcus Burnett

Derrick Gilbert − Kid Rendező: Bilall Fallah, Adil El Arbi

A rosszfiúk rossz fiúk maradnak. A korábbi két Bad Boys-film sztárja, Will Smith és Martin Lawrence újra járőrpárba áll, hogy szembeforduljon mindennel, aki rossz, erőszakos, bűnös, vagy jobb kocsija van, mint az övék.

Pedig Marcus már a korai nyugdíjra készülő, az akciónál a kényelmes fotelt többre becsülő nagypapa. Mike viszont nem hajlandó megöregedni: úgy gondolja, hogy még száz évig lesz fiatal, vagány, sérthetetlen és megállíthatatlan.

De téved: egy rejtélyes merénylő, aki az igazságszolgáltatás jó pár emberével végzett már, őt is megsebesíti. Amikor kikerül a kórházból, természetesen ő akarja felgöngyölíteni az ügyet, úgyhogy újra akcióba lendül – de ha már bunyózni kell, Marcust is belekeveri az nyomozásba – és Miami újra a feje tetejére áll.

Bölcske

Január 23–26. 16 óra

Latte és a titokzatos varázskő /Latte & the Magic Waterstone/

német animációs film, 81 perc, 2019

Szereplők:

Gunnar Sizemore − Amaroo

Danny Fehsenfeld − Bantur

Ashley Bornancin − Latte

Leslie L. Miller − Greta Rendező: Regina Welker, Nina Wels



Latte, a kedves sünlány szeret fantasztikus történeteket kitalálni és hősködni. Ő az, aki mindent bátran megold és mindenkit megment. Az erdőben, ahol él, az állatok nagy veszélybe kerülnek, amikor egy nap az utolsó tó is kiszárad és súlyos szárazság fenyeget. Latte és mókusbarátja elhatározza, hogy visszaszerzi a tó vizét, amihez el kell csenniük a mágikus varázskövet a hatalmas Medve királytól. A két kisállat nem kevés kaland közepette jut el a medvék birodalmába, szerencsére a kotnyeles kismókus Latte igazi társává válik, s egymást segítik át a nehézségeken.

Január 23–26. 18 óra

Kémesítve /Spies in Disguise/

amerikai animációs kalandfilm, akciófilm, 102 perc, 2019

Szereplők:

Karen Gillan − Eyes (hang)

Ben Mendelsohn − Killian (hang)

Will Smith − Lance Sterling (hang)

Tom Holland − Walter Beckett (hang) Rendező: Nick Bruno, Troy Quane



Lance Sterling igazi szuperkém, aki nem is különbözhetne jobban a feltaláló Walter Beckett-től. Lance laza, magabiztos és megnyerő. Walter viszont… nem az. Ám amit Walter nélkülöz társasági emberként, jócskán bepótol eszével és találékonyságával: irtó menő kütyüket készít, amiket Lance világmentő akcióin hasznosít. Mikor az események váratlan fordulatot vesznek, Walter és Lance teljesen új módon kénytelen egymásra támaszkodni. S ha ez a furcsa pár nem lesz képes csapatként dolgozni, az egész világot veszély fenyegeti.

Január 23–26. 20:30 óra

Családból is megárt a sok /Les Chicoufs/

francia vígjáték, 100 perc, 2019

Szereplők: Thierry Lhermitte

Michele Laroque

Judith Magre

Alain Doutey

Rendező: Fabrice Bracq



Marilou és Philippe végre elérte a korkedvezményes nyugdíj időpontját, és már alig várják, hogy kettesben Portugáliába költözzenek. Végre eljöttek a nyugodt, idilli nyugdíjas évek, amikor több idejük lesz magukra. Legalábbis ők így gondolták. Csak eggyel nem számoltak: a minduntalan szívességet és az idejüket kérő családtagjaikkal. Hol a lányuk válik, hol az unokákra kell vigyázni, vagy értük menni az iskolába, tanfolyamra, szakkörre. A család pedig egyre újabb és újabb feladatokat oszt a hirtelen időmilliomossá váló nagyszülőknek, akiknek egyre furfangosabb kifogásokat kell kitalálniuk, hogy ne mindig hozzájuk forduljanak segítségért. A portugál aranyévek pedig minden telefonhívással és csöngetéssel egyre messzebbre kerülnek.

Források: port.hu, mozi.bolcske.hu, szekszardagora.hu