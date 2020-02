Főleg egyházi tárgyú szobrokat reparál a festő

Sokan ismerik úgy a szekszárdi Hucker Ferencet, mint CNC-technológust, úgy is, mint portré- és tájképfestőt és úgy is, mint zenészt. De most fából és gipszből készült szobrokat restaurál. Illetve javítgat, rendbe hoz. – Nem vagyok restaurátor – mondja –, csak, mint jó kézügyességű, és művészi érzékkel is megáldott embert, megkértek erre, és rájöttem, hogy szeretem csinálni. Ilyen bíbelődős munkára ma már alig akad ember, nekem meg örömet okoz látni, ha újra négylábú a bárányka és már nem szárnyaszegett az angyalka.