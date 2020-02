Megviselt mindenkit a változékonyság

Alaposan megtréfál bennünket az időjárás, pedig nincs is április. Időnként szinte a korai nyarat idézi a szokatlan meleg idő, majd visszatér a tél néhány órára. Az ország nagy részén havazott pénteken délelőtt, de megyénket csak a hideg szél járta át. A csapadék, ami esőben érkezett szerdán, nagyon jól jött a mezőgazdaságnak.

Pénteken délelőtt erős lehűlést okozott egy hidegfront, az ország nagyobb részén havazott is, ami nem maradt meg sehol, hiszen plusz fokokat mutattak a hőmérők.

Az egyik legszeszélyesebb február volt az idei, mondta dr. Vörös Géza szekszárdi agrármérnök, aki évtizedek óta feljegyzi az időjárási adatokat. Sőt nemcsak szeszélyes volt, hanem az egyik legmelegebb is, tette hozzá a szakember, hiszen az elmúlt ötven évben nem volt arra példa, hogy ebben a hónapban egyetlen fagyos nappal se lett volna.

A gyümölcstermelők attól tartanak, lesz a januári, februári melegnek még böjtje az idén, és nagy kárt okozhat a hirtelen jött hideg akár márciusban is. Vagy amire szintén volt már példa, az enyhe téli hónapok után áprilisban „szüreteli le” a mínusz hat fokos hajnal a még meg sem érett barackokat. Erre idén is van esély, hiszen több gyümölcstermelő is elmondta, javában metszik, alakítják a fák koronáit, és azt tapasztalják, hogy már pirosbimbós állapotban vannak a rügyek a barackosban.

Nem csak a növényeket, gyümölcsfákat, az embereket is nagyon megviseli az évszaknak nem megfelelő időjárás. Egy héten belül legalább négyszer váltott az idő, amelynek elviselését tovább nehezíti a gyakori, erős szél. A hét első felében még tavasz van, egy nappal később esik, majd visszaesik a hőmérséklet, másnap megint plusz tizenöt fok. A háziorvosok szerint az idősebbeket, a betegeket és a csecsemőket viseli meg a legjobban ez a váltakozás. A csecsemőknél nyugtalanság, étvágytalanság, alvászavarok jelentkezhetnek.

Nem tévhit, az időjárási front valóban hatással van a szervezetünkre, ezt egyre több kutatás bizonyítja, erősítette meg dr. Gonda Mária szekszárdi gyermekorvos. A doktornő szerint a jellegzetes hatásokat nem szabad lebecsülni, mert bár egészséges ember nem hal bele a légköri jelenségbe, a légnyomás hirtelen változásába, a meglévő betegségek tüneteit veszélyes mértékben felerősítheti. Van, aki a melegre, más a hidegre érzékeny, de olyan is van, aki mindkettőre.

