Ösztöndíjjal utazott a svájci egyetemre

Svájc, az Université de Lausanne fogadta egy pályázat révén fél év időtartamra Póla Petrát. A szekszárdi egyetemista nyugtázta, hogy egészen jó helyre került: a város a Genfi tó partján található, a türkizkék víztükröt csipkézett, hófödte hegyláncok koszorúzzák. De nemcsak az ilyen, errefelé gyakori festői látvány jelentett élményt.

Póla Petra a szekszárdi Garay János Gimnáziumban érettségizett, ezután sikerrel felvételizett az Eötvös Loránd Tudományegyetem francia nyelv szakára. Számára amúgy igen kellemes fővárosi tanulmányait nemrég szüneteltette, miután megpályázott és meg is nyert egy ösztöndíjat. Jelenlegi és leendő hallgatótársainak biztatás lehet, hogy nem kellett kiváltképp nehéz akadályokat leküzdeni. Életrajz és néhány motivációs beszélgetés – pár hét és Petra már indulhatott is Lausanne városába.

– Utazásom és kinti tartózkodásom költségeinek jelentős részét, havi összeg átutalásával, a svájci állam fedezte – mondta el lapunknak Petra. – Ez azt jelenti, hogy nagy lábon ugyan nem élhettem, de nélkülöznöm sem kellett. A kórházi negyedben található kollégiumban kaptam szállást, a szobában mindvégig egymagam voltam.

Svájc pontosan azt mutatta, amit korábbi ismeretei alapján várt az országtól. Mint mindenütt a világon, itt is vannak kisebb-nagyobb hiányosságok, de például a tisztaságmánia általános. Nemcsak az utcákat söprik maradéktalanul pormentesre, de úgy, hogy enni lehetne a járdáról, hanem a metró aluljárót is folyamatosan porszívózzák. Cigarettacsikket nagyítóval sem lehet felfedezni közterületeken.

Az árak a magyar keresetekhez képest magasak. Ám a saját magára főző Petra is rendelkezik azzal a kifinomult magyar ösztönnel, mely honfitársainkat a kedvezményes termékekhez vezeti. Ugyanis Svájcban is létezik leárazás és aki ilyen téren élelmes, jelentős összeget takaríthat meg.

– Még gimnáziumi éveim alatt eljutottam Párizsba – folytatta a szekszárdi fiatal. – Ott azzal szembesültem, hogy bár franciául igyekeztem beszélni a helybeliekkel, ők mégis általában angolra fordították a szót. Ilyesmit Lausanne-ban nem tapasztaltam. Az itteni emberek szó szerint megértően és rokonszenvvel fogadták francia megszólalásaimat, magyar mivoltomat megtudva pedig kedvesen érdeklődtek munkám iránt. Ezen a téren tehát felülírták a hűvös svájciakról alkotott elképzeléseimet.

Póla Petra az Université de Lausanne magyar vendéghallgatójaként hat hónapon át mélyült el a francia nyelvben, irodalomban és kultúrában. Tudása tovább gyarapodott, a hozadék azonban jóval több ennél.

– Új ismerősökre, barátokra tettem szert a világ minden részéből – említett egy fontos szempontot. – Ez a kapcsolatrendszer remélhetőleg hosszú ideig megmarad és ha úgy adódik, kamatoztathatom akár magam, akár mások javára. Azt is nyugtáztam, nagy örömmel, hogy igenis egyedül is képes vagyok egy idegen országban hivatalos ügyeket intézni. Ez a fél év tehát önállóságra, ezáltal önismeretre is nevelt.

Póla Petra az ELTÉ-n már csak egyetlen szemesztert kell, hogy teljesítsen és – a sikeres államvizsga után – átveheti diplomáját. Még nem tudja pontosan, hogy mihez kezd az egyetem után, de abban szinte biztos: egyszer még visszalátogat az immár kedvencének számító Lausanne városába.