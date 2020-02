Trollok, sárkányok és kannibálok is felléptek a suliban

Táncra hívó előadással nyitotta meg szombaton a bonyhádi Széchenyi István Általános Iskola alsós farsangját a 3. D osztály. Ezután az elsősök közös produkcióval mutatták be jelmezeiket a közönségnek. A 2. B osztály a Trollok világába kalauzolta a vendégeket, a 2. C pedig az egyöntetű télapójelmezzel feledtette a Mikulás hiányát.

A 2. D színes ceruzái szó szerint színt vittek a farsangba. A kedélyeket a 3. B félelmetes sárkányai borzolták, a 3. C egyéni jelmezesei táncversenyt adtak elő. A 4. B révén a Föld gyermekei mutatkoztak be. A 4. D kannibáljai szerencsére nagyon válogatósak voltak, mindenkinek megkegyelmeztek. A műsort a 4. C fergeteges tengerparti hangulattal zárta. Gaál Martin Elvira, a szervezést végző pedagógus joggal állapította meg, a pénteki felsős farsang után a szombati alsós is remekül sikerült. Az ünnepségek a magyar népszokásokhoz hűen, hagyományteremtő jelleggel az iskola udvarán kiszebáb égetésével zárultak.

Borítókép: A 2. B osztály a Trollok világába kalauzolta a közönséget