Áttörést jelenthet a visegrádi márka a gazdaságban

A térség országai külön-külön nem elég erősek, ezért volt szükség arra, hogy együtt, V4-ként mutatkozzanak be Kínának.

Kína érdeke is, hogy a V4-ek szándéka érvényesüljön és ezáltal a gazdasági kapcsolatok is megerősödjenek – mondta Tóth Gábor az Európa Kapuja V4 – Kína Egyesület elnöke az ECHO TV Napi aktuális című műsorában. Kifejtette: a Közép-kelet-európai országok egyesével nem elég erősek, ezért volt szükség, hogy együtt V4-ek néven mutatkozzunk be Kínának.

Tóth szerint Matolcsy György jegybankelnök sanghaji egyetemen tartott, A kapcsolat a két növekedési motor között című előadásával az Orbán Viktor nevével fémjelzett gazdaságpolitikai megközelítés márkateremtése kezdődhetett meg Kínában.

A szakértő úgy tartja:

egyre kézzelfoghatóbb valósággá válik, hogy amiként Kína az ázsiai növekedés motorja, úgy a V4-ek, és közülük a négy százalék feletti GDP-növekedést mutató Magyarország Európáé.

A hosszú távon gondolkodó kínaiaknak kifejezetten pozitív kicsengésű volt Orbán Viktor miniszterelnök hosszú távú tervezésről szóló kijelentése.

Tóth Gábor kiemelte: az élelmiszerhez köthető iparágakra van a legnagyobb szüksége Kínának. Exportképes cégekkel teli régióként meg kell találnunk azokat a kapcsolódási pontokat, ahol ki tudjuk szolgálni ezt a hatalmas piacot – tette hozzá.