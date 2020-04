A fagyok miatt kajsziból hiány várható

Április második fele van, de még mindig előfordul, hogy hajnalban alig éri el a hőmérséklet a nulla fokot. Napközben aztán felmelegszik a levegő, de a nagy hőingadozás a gyümölcsösöket is megviseli. Jelenleg az almások virágoznak, vége felé tart a meggy és cseresznye, valamint a szilva. Az aprócska barackok – már amit nem vitt el a március végi fagy – most formálódnak, de a hajnali hidegtől a maradék is lepotyoghat.

Az utóbbi hetek időjárása rendesen próbára tette a gyümölcstermelőket, a huszonöt fokos tavaszi meleget követően ugyanis komoly károkat okozott a lehűlés, a hajnali fagyok. Több helyen a kajszitermés 80-90 százaléka odalett, voltak azonban akik különböző fagyvédelmi módszereket vetettek be, például Tamási környékén a gyümölcsfák sorai között bálákat gyújtottak meg.

Sokan nem tudják ugyanakkor, hogy a virágzás mely fázisaiban okozzák a legnagyobb károkat a mínuszok, ezért az agrarszektor.hu összegyűjtötte az ezzel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.

Amikor még csak a nyíláskezdet állapotában van a növény, akkor több mint mínusz tíz fok kell ahhoz, hogy 90 százalékos legyen a károsodás, ugyanakkor a mínusz 3 fok már kritikus hőmérsékletnek számít. Teljes virágzásban már mínusz 5,6 foknál 90 százalékos károsodásról beszélhetünk, míg, amikor megjelenik a terméskezdemény, de még van rajta virágmaradvány, akkor már a mínusz 4,4 fok is komoly károkat okozhat. Ha már terméskezdemény van a fákon, – jelenleg így áll a barackos – akkor már a mínusz 0,5 fok kritikus hőmérsékletnek számít, mínusz 3,3 fok esetén azonban 90 százalékos károsodásra lehet számítani.