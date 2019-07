Aratják már a búzát és a repcét

Megkezdődött a megyében a mezőgazdasági munkák közül az egyik legnagyobb, az őszi búza és a repce aratása. A gazdák közepes mennyiségre számítanak.

Idén egy átlagos évnek megfelelően, Péter és Pál környékén kezdték meg az őszi árpát, majd a búzát és a repcét vágni a megyében a gazdák. Az első eredmények vegyesek.

A bátaszéki gazdálkodó, Schultz Péter agrármérnök elmondta, már negyedik napja aratnak, a búza minősége a tavalyitól – akkor kiemelkedő volt – elmarad, de még étkezésinek számít. Először a hónapokig tartó aszály, majd a sok eső gyötörte meg a növényt. Az elmúlt hetek rekkenő hősége pedig sürgette a betakarítást. Minőségi vizsgálatot még nem végeztek, a felvásárlóval abban állapodtak meg, ha majd a termény mind ott lesz nála, akkor az egészből készítenek mintát. Az őszi búzájuk felét kötötték le előre, így a másik felét szabadpiaci áron értékesítik majd. Utólag derül ki, hogyan jártak jobban, pillanatnyilag úgy tűnik, az előre lekötött terménynek jobb ára lesz.

Az aratás után egyből kezdik a terület tarlóhántását, majd tárcsázását, hogy a talajban lévő nedvességet megőrizzék, mondta Schultz Péter.

A Paks környéki Pusztabír Kft. vezetője, Krieser János, aki egyben a megyei gabonaválasztmány tagja is, elmondta, repcével kezdték az aratást, noha árpájuk is van, de a sok eső miatt a sok zöld szem kisarjadt, így várnak a betakarításával. A repcét viszont már napok óta vágják. Tavaly hektáronként 4 tonnás lett az eredmény, idén egy tonnával kevesebb. Napokon belül a búza aratását is megkezdik. A repcét gyakorlatilag már mind értékesítette, mondta Krieser János, zömét tonnánként 115 ezer forintos áron, ezer tonnát pedig 120 ezer forintért. Napi öt kombájnnal dolgoznak, és egy-egy kombájn száz hektárt vág le. Paks környékén kisebb jégkáruk is volt a gazdáknak, de ennek mértéke nem érte el azt a szintet, amennyi után fizet a biztosító.

Van, aki megteheti, hogy kivár, és nem aratáskor értékesít Csak kevés gazdálkodó engedheti meg magának, hogy a terménye – legyen az búza, árpa, napraforgó vagy repce – nagy részét ne az aratás idején értékesítse. Ennek az az oka, hogy aki nem vett fel hitelt a vetésre és az azt követő munkákra, az a betakarítás idejére alaposan kimerül anyagilag, így nagyon kell a bevétel. Ugyanakkor köztudott, hogy aratáskor a legalacsonyabbak a terményárak. Krieser János elmondta, ő a napokban értékesítette a tavalyi malmi minőségű búzáját tonnánként 56 és 62 ezer forintért. Tavaly aratáskor 45 és 48 ezer forint közötti árat kínáltak volna érte. Most jól járt, azonban a kivárás sem biztos siker. A tavalyi kukoricáért például jelenleg nem fizetnek többet tonnánként 45 ezer forintnál, annak ellenére, hogy a párizsi tőzsdén felfelé mennek az árak. Olyan mintha a felvásárlók itthon összebeszéltek volna, mondta a termelő.

Borítókép: Hegedűs János kombájnos vizsgálja a bátaszéki határban a búza kalászait