Fontos most a zöldmunka, és permetezni is kell a szőlőt

Már a negyedik-ötödik permetezésnél tartanak a megye két borvidékén a gazdák, attól függően, ki milyen készítményt használ.

A múlt héten nem erősödtek a gombabetegségek a szekszárdi és a tolnai borvidék ültetvényeiben. A meleg időjárásban erős UV-sugárzás volt, mindemellett sokan csonkázták, zöldmunkázták a szőlőt. A kettő hatás együtt visszaszorította a gombás betegségek terjedését a szőlőben, tájékoztatta lapunkat dr. Gabi Géza növényvédelmi szakmérnök.

A már meglévő fertőzések beszáradtak, új tüneteket egyelőre nem látni ott, ahol folyamatosan védik a betegségektől a szőlőt. A régebben kialakult, erősebben fertőzött helyeken hatékonyan kell védekezni. Elsősorban a kontakt készítmények (meptildinokap, kén) áztatásszerű használata állíthatja meg a fertőzést. A kontakt szerekhez társított felszívódó szereknek a további fertőzések kialakulásának megelőzésében van jelentősebb szerepük.

A lisztharmat mellett a peronoszpóra újabb tünetei is megjelentek elvétve a borvidék ültetvényeiben. Elsősorban a felső, vitorla alatti fiatal levelek fertőződhetnek. A bogyókban fejlődő peronoszpóra sokszor csak lassan fejlődik, ezért olyankor is megjelenhet – természetesen egy-két héttel ezelőtti fertőzés eredményeképp – amikor éppen permetezés után vagyunk közvetlenül. A leveleken ebben az időszakban a betegség lappangási ideje négy-öt nap, fürtön viszont két, három hét. A bogyókban már bent lévő – már szemmel is látható – fertőzést nem tudjuk már megállítani, ezért itt a megelőzés kiemelten fontos. A jelenlegi időszak a legalkalmasabb arra, hogy az erősebb fertőzéseket megelőzzük, illetve, hogy a pár napos fertőzéseket megállíthassuk. Erre a feladatra a peronoszpóra elleni felszívódó készítmények a legalkalmasabbak, mondta dr. Gabi Géza. Válasszunk olyan terméket, amiben a felszívódó hatóanyag mellett kontakt is van.

A megfelelő zöldmunka kiemelten fontos az egész tenyész­időszakban. Az idei évben sem könnyű a gyors és erős növekedést követni a zöldmunkákkal. A hajtásválogatás, a hónaljazás, befűzés után a lombsátor szélessége hatvan centis kellene legyen. Több helyen, ahol nem tudják tartani a tempót, sajnos nem így fest a szőlőültetvény. A megkésett zöldmunka a mennyiség és a minőség rovására mehet. Ugyanakkor helyenként eltúlozzák, ez elsősorban a kontakt készítményekkel védett (például az öko/bio) ültetvényekben jellemző. Félve a betegségek fellépésétől a sűrű lombsátorban, inkább kicsit túllevelezik már ilyenkor a fürtzónát, vállalva a napégés esetleges hatásait.

A túlterhelt tőkéken ebben az időszakban megjelenhetnek a tőkeelhalás tünetei. A terhelés csökkentésével, lombtrágyák folyamatos használatával megelőzhető a betegség fellépése.