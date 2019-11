Elzárásra ítélték a visszaeső tolvajt

Lopásból akart megélni egy fiatalember, de elég hamar elkapták a rendőrök. Elzárásra ítélték, s bizony már nem első alkalommal.

A 19 éves vádlott fiatal kora ellenére már többször volt büntetve. Az általános iskolát végzett, nőtlen férfi alkalmi munkákból élt. Tavaly kétszer is elítélték lopás miatt, az egyik alkalommal kiszabott közérdekű munkát szabadságvesztésre kellett átváltoztatni.

Jelen ítélet szerint idén januárban azért követte el a bűncselekményeket, mert ebből akart megélni. Egy Tolna megyei kis faluban lakott, ahol január 17-én magához vett egy ház bejárati ajtajában hagyott kulcsot, másnap azt felhasználva ment be a házba. Akkor láncfűrészt és játékkonzolt, majd a következő napon DVD-lejátszót és mobiltelefont vitt el.

A lopott holmik összértéke hajszál híján 65 ezer forintra rúgott. A DVD lejátszót és a telefont a rendőrség megtalálta nála, és visszaadta a tulajdonosának, ezzel 7 ezer forintnyi kár megtérült. Pár nappal később betört egy másik ház udvarára, majd a melléképületből köbméternyi hasogatott tűzifát lopott el mintegy 30 ezer forint értékben.

A bíróság a fiatalembert mindezekért 25 nap elzárásra ítélte. Emellett meg kell fizetnie a sértetteknek az okozott kár értékét, valamint a NAV-nak sértettenként 15-15 ezer forint mérsékelt eljárási illetéket. A bíróság 10 ezer forintnyi vagyonelkobzást is elrendelt.

A vádlott az előkészítő ülésen nem jelent meg, ezért a bíróság elfogatóparancsot adott ki ellene, el is fogták, és másnap bíróság elé állították. A fiatal férfi a rendőrségen, majd a bírósági előkészítő ülésen is teljes körű beismerő vallomást tett, amit a bíróság el is fogadott, mert vallomása egybevágott az ügy irataiba foglaltakkal. A tárgyalásról is lemondott.

Az ítélet jogerős, tájékoztatta lapunkat dr. Kovács Ildikó, a Szekszárdi Törvényszék sajtószóvivője.