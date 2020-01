A 19 kupa közül 12 került a Schmidt testvérekhez

Hatvan éve alapították a postagalamb-tenyésztők szekszárdi egyesületét. Az eseményre Tolnán emlékeztek, szombaton. Ugyanakkor átadták a legjobb 2019-es versenyeredményeket elérő galambászoknak az okleveleket és a serlegeket.

Ígéretes utánpótlásnak örülhetnek a galambászok. A kölesdi Schmidt testvérek teljesítménye még több is, mint ígéretes. Az éves röptetési versenyek eredményeit ismertető tolnai díjkiosztón szombaton, a Hámori Étteremben a megnyerhető 19 kupa közül 12 hozzájuk került. Schmidt Sarolta már országos szinten is jegyzett postagalamb-tenyésztő. Egy héttel korábban Gödöllőn vehette át az ezért járó elismerést Nagy István agrárminisztertől. Két testvére, Péter és Balázs is oklevelekkel, kupákkal alaposan ellátva térhetett haza a tolnai rendezvényről.

A galambászok országos szövetségének harminc tagszervezete van. A legnagyobbak közé tartozik a Dél-Duna Versenykerület, ide tartozik a szekszárdi is. Az M-09 Szekszárd Egyesületet bogyiszlói, kakasdi, kölesdi, sárszentlőrinci, sióagárdi, szekszárdi és tolnai tenyésztők alkotják, húszan. A díjátadón részt vett a versenykerület elnöke, Szalai Károly, a térséget az országos elnökségben képviselő küldött, Németh Zoltán, valamint Majnai Gábor osztályvezető, aki a szekszárdi polgármesteri hivatal részéről, Szekszárd Város Díját adta át. Köszöntőt az M-09 Szekszárd Egyesület elnöke, Kapinya István mondott.

Megemlékezett a jeles elődökről, akiknek neve ma már emlékversenyek plakátjain is látható, és méltatta a rendezvényen megjelent nagy öregeket, akik még mindig szép eredményeket érnek el madaraikkal. A visszaemlékezést azért tartotta fontosnak az elnök, mert ez nemcsak egy „sima” díjkiosztó volt, hanem az egyesület alapításának hatvanéves évfordulóját is ünnepelték.

Sok nagyszerű eredmény született a szekszárdi-tolnai térségben az elmúlt évtizedekben. A postagalambok rövid (100-300 kilométer), közép (300-500 kilométer), hosszú (500-800 kilométer) és maratoni távon (800-1200 kilométer) versenyeznek. Hazaérve átsétálnak a fogadóórán, mely azonosítja őket és rögzíti az időpontot. A 2019-es év legsikeresebb tenyésztői voltak a Schmidt testvéreken kívül: Harkai József (Kakasd), Czemmel János (Tolna), Paksi Zoltán (Bogyiszló) és Mancsi István (Sióagárd).

Borítóképünkön: A kölesdi testvérek, Schmidt Péter (balról), Schmidt Sarolta és Schmidt Balázs kiválóan szerepeltek postagalambjaikkal.