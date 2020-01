Bizonytalanság és félelem van a járvány miatt az emberekben

Rég volt része ilyen feszült, idegőrlő utazásban Palásti Lajosnak. Pekingben élő, ott dolgozó szekszárdi születésű „földink” a napokban a kínai fővárosból délre, Yunnan tartományba ment vonattal. Természetesen szájmaszkot viselt, amiképpen mindenki más is a fülkékben. Ez az óvintézkedés ugyan fontos, de nem jelent tökéletes biztonsági garanciát a koronavírussal szemben.

Bár a járvány fészke a Kína keleti részén található Hubei tartomány, illetve annak székhelye, Vuhan, a vírus Tibet kivételével már az ország összes területére átterjedt. Ez azt jelenti, hogy voltaképpen, az egyetlen Tibet kivételével senki sehol sem érezheti magát biztonságban.

– Nagy a pánik az országban – adott lapunknak helyszíni jelentést Palásti Lajos. – A megelőzéshez szükséges orvosi maszkokat napokon belül elkapkodták. Ez az egyszerű eszköz sok helyen, többek között Pekingben átmenetileg hiánycikké vált, online rendelés esetén több napot vesz igénybe a kiszállítás. Az emberek félnek. Nagyon kevesen teszik ki a lábukat az utcára, a tömegközlekedési eszközök forgalma is jelentős mértékben lecsökkent.

Az Országos, Tartományi, Városi és egyéb Helyi Egészségügyi Bizottságoktól származó adatok alapján készített statisztikák szerint Kínában jelenleg (a beszélgetés készítésekor, a számok azóta sajnos emelkedhettek – a szerk.) közel négyezer személynél állapítottak meg koronavírus-fertőzést. Ám a feltételezett fertőzöttek száma meghaladhatja ennek a létszámnak a másfélszeresét is: közel hétezer személyről gyanítják, hogy elkapta a vírust. A betegség jelenleg elsősorban az idősek, valamint a gyenge immunrendszerű egyének életét veszélyezteti. Az említett források szerint a vírus eddig több mint száz ember életét követelte. A legtöbb halálos áldozat életkora hatvan és nyolcvan év közé tehető, de a helyi tudósítások szerint már egy huszonhat és egy harmincöt éves fiatal is belehalt a fertőzésbe. Az adatok szerint eddig több mint félszáz beteget kezeltek sikeresen. A vírus egyébként vadon élő állattól származik, feltételezhetően a kínai lópatkó denevértől.

– Egyelőre eléggé bizonytalan a helyzet – vázolta a kilátásokat Palásti Lajos. – Sajnos sok a talány, még a jelenlegi formájában sem ismerjük a vírus viselkedését, ráadásul a további mutálódás lehetősége sincs kizárva. Fokozza a bizonytalanságot, hogy a járvány pont a legfontosabb kínai ünnepi időszak, azaz a kínai holdújév vagy más néven tavaszünnep előtt alakult ki, amit a kínaiak többnyire a családdal töltenek. Ebből következik, hogy ebben az időszakban tapasztalható a legnagyobb mozgás az országban. Hiszen legtöbben mindent megtesznek annak érdekében, hogy egyes tartományokból, vagy akár külföldről is hazautazzanak szülővárosukba. Avagy, hogy családjukkal együtt látogathassanak el az ország nevesebb turisztikai látványosságaihoz.

Idén január 24-től 30-ig tart a hivatalos tavaszünnepi szabadság, amit sokan egészen február 2-ig is meghosszabbítanak. Az ünnep idejére Peking lakosságának körülbelül a fele, azaz tízmillió ember utazott vidékre, ahol viszonylag magas a fertőzés veszélye. A nagyvárosokból vidékre látogató kínaiak zöme – csak Peking esetében tehát mintegy tízmillió fő – minden bizonnyal január 30-a és február 2-a között tér vissza állandó lakhelyére. Hazautazásukkor és azt követően még nagyobb lesz a fertőzés veszélye, mint eddig. Szakértők véleménye szerint a tavaszünnepi utazás következtében sokkal gyorsabb ütemben terjed majd a járvány, mint azt megelőzően. A fertőzöttek nyomon követése is egyre nagyobb kihívást jelent. Jó a rosszban, hogy már sikerült olyan teszteket kifejleszteni, amelyekkel két-három órán belül megállapítható a lázas betegek fertőzöttsége. A kormány is mindent megtesz a megelőzés érdekében. A települések határainál és a turistákat fogadó szállodákban állandó rendőri és orvosi ellenőrzéseket tartanak. A távolsági autóbuszjáratokat felfüggesztették, a vasútállomásokon és reptereken minden utas testhőmérsékletét ellenőrzik, s a lázas egyéneket elkülönítve kezelik. A kormány rendelete alapján a turisztikai szolgáltatók díjmentesen törölték a turisták foglalásait, s a népszerű idegenforgalmi vonzerővel bíró városokat teljesen lezárták. A vonatokon ötpercenként fertőtlenítenek. A taxi- és egyéb fuvarszolgáltatók a gépjárművezetők számára kötelezővé tették a szájmaszkok használatát.

– Yunnanba tartó utamon rám is több aprólékos egészségügyi ellenőrzés várt – mondta Palásti Lajos. – Jóllehet légvonalban több mint kétezer kilométerre vagyunk Vuhantól, még a legkisebb településen is szájmaszkot visel valamennyi járókelő. Társaimmal együtt kerüljük a nagy tömegekkel való találkozást. A bizonytalan helyzet miatt személy szerint most senkinek sem javaslom a Kínába való utazást. Mindenképpen célszerű megvárni, amíg sikerül megfékezni a vírus terjedését. Helybeli jó barátaim, ismerőseim ugyancsak óva intenek mindenkit az országba való beutazástól. Ők nagyon komolyan kezelik az ügyet, hiszen nem először kell szembenézniük egy veszélyes vírus okozta bajjal. Ezelőtt tizenhét évvel átélték a SARS-járványt, ami a szakértők szerint sokkal veszélyesebb volt a jelenleginél.