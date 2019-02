Családanyák, nyugdíjasok, diákok is jelentkeznek önkéntes katonának

Tolna megyében az önkéntes területvédelmi tartalékos katonák húsz százaléka nő. Megtalálható köztük a 18. életévét betöltött diák, a négygyermekes édesanya, vagy a már nyugdíjaskorú is, akik ugyan civil életük megtartása mellett katonáskodnak, de jóval nagyobb elköteleződéssel rendelkeznek, mint azt gondolnák róluk.

–A katonaságra jellemző hierarchikus viszony és parancsuralmi rendszer bár újszerű, mégis elfogadott azoknak, akik önkéntes tartalékos katonának jelentkeznek a szekszárdi 10. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Irodában – mondta lapunknak Vass Zoltán alezredes, a Magyar Honvédség 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezred, 69. Horváth József Területvédelmi Zászlóaljának parancsnoka.

A Magyar Honvédség önkéntes tartalékos rendszerének megújítása, az önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálati forma bevezetése 2017 januárjában kezdődött, első lépésként azokban a megyékben, ahol már működtek aktív katonai szervezetek. A megújítás második ütemében pedig azokban a megyékben kezdődött meg az előkészítő részlegek és kiképző századok felállítása, ahol nem voltak katonai alakulatok. Tolna megyében is ekkor alakult meg a megyei előkészítő részleg és felállítottak egy kiképző századot. Fő feladatuk az önkéntes területvédelmi tartalékosok toborzásában való aktív részvétel, felkészítésük, valamint a Szekszárdi SZC Ady Endre Szakképző Iskola és Kollégium kadétképzésének támogatása volt.

– Ez a folyamat azóta is tart. A feladataink közül elsődleges és legfontosabb, hogy a honvédelmi, a katonai feladatokra felkészítsük az állampolgárokat. A honvédelem nemzeti ügy. Az országnak szüksége van olyan, gyorsan mozgósítható, önkéntes alapon létrehozott, területi elven szervezett védekező képességre, amely azon magyar állampolgárokra számít, akik lakókörnyezetük és közösségük védelme érdekében készek a biztonsági kihívásokra reagálni – tette hozzá az alezredes.

A jelentkeztetés a 10. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Irodában, azaz a toborzóirodában történik Szekszárdon, de lehet jelentkezni a kormányhivatalokban és az interneten a www.irány­asereg.hu, vagy a www.hadkiegeszites.hu weboldalakon is. A jelentkezőnek először ki kell töltenie a jelentkezési lapot, majd háziorvosi és pszichológiai vizsgálaton kell részt vennie. Miután alkalmasnak bizonyul, és rendelkezik minimum általános iskolai végzettséggel, magyarországi bejelentett lakhellyel, magyar állampolgársággal, büntetlen előélettel, szerződést köthet a honvédséggel. Ezt követően megkapja az egyenruháját, és megkezdődik az évi 120 órás, 10 modulból álló felkészítése. Az önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálatra a mindenkori öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig tudják fogadni a jelentkezőket.

Az állampolgárok felkészítésének tematikáját úgy állították össze, hogy a szolgálatot önként vállaló tartalékosok a kor színvonalának megfelelő alapismeretekkel rendelkező katonává váljanak. Az önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálat és az azzal járó elfoglaltságok, kötelezettségek előre tervezhetőek, ezért jól összeegyeztethetőek a munkával, tanulással vagy akár a családi elfoglaltságokkal.

– A tartalékosok olyan állampolgárok, akik a mindennapi civil életük, munkahelyük, tanulmányaik mellett vállalják a haza szolgálatát, mert szeretnének aktív részesei lenni a hon védelmére felesküdött katonaközösségnek és hozzájárulni szűkebb környezetük, lakhelyük biztonságához, kultúrájához, társadalmi életéhez. A felkészítések mellett a tartalékosok részt vesznek a városi megemlékezéseken, rendezvényeken, katonai tiszteletadásokon, gyakorlatokon, katasztrófavédelmi, polgári-védelmi, kiképzési feladatokban. Idén januárban például részt vettünk a Bartina túrán, amely egy 30 kilométeres menetgyakorlat volt, melyet a szakaszunk sikeresen teljesített – mondta lapunknak Vass Zoltán alezredes.

A szakember közölte, tavaly nyáron tartották az első területvédelmi tartalékos, 120 órás modul rendszerű alapfelkészítésüket. – Jó látni a civilek motivációját, érdeklődését, amely sok esetben minden várakozást felülmúl. A tartalékosok felkészítése, kiképzése nem befolyásolja a civil mindennapjaikat, 60 nappal korábban már tájékoztatjuk őket a feladataikról, 30 nappal korábban pedig kiküldjük részükre a behívó parancsot – húzta alá a szakember.

A 18. életévét betöltött diákság, a fiatal generáció kiemelt célcsoportja a Magyar Honvédségnek. Ők azok, akik a jövő hadseregében bármelyik szolgálati formában – legyen az tartalékos, szerződéses vagy hivatásos – megtalálhatják számításukat. Ezért is indult el a szekszárdi SZC Ady Endre Szakképző Iskola és Kollégiumban a 14 éves kortól választható kadétképzés is.

Janó Attiláné tartalékos szakaszvezető így beszél a szolgálatról: – Nőként, négy gyermekes anyaként, hitoktatóként még katonának is lenni, gyönyörű szolgálat. Amikor először megfogalmazódott bennem, hogy önkéntes tartalékos katonának jelentkezem, az a fiam hatására történt, ugyanis honvéd-kadét szakon tanul. Nagyon büszke vagyok arra, hogy már általános iskolás korában, tíz évesen eldöntötte, hogy hivatásos katona szeretne lenni. Osztályelsőként három aranygombbal jutalmazták a szorgalmát, és számtalan élménnyel gazdagodott már a honvédségnek köszönhetően, a katonai pályával, vagyis jövőbeli hivatásával kapcsolatosan. Tavaly decemberben például Brüsszelben járt, a NATO központjában.

Janó Attiláné azt is elmondta, hogy területvédelmi tartalékos katonaként az első, meghatározó ünnepélyes alkalom az volt számára, amikor az MH 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezred a megalakulása alkalmából csapatzászlót kapott Magyarország köztársasági elnökétől. A rendezvényen már az ezred tagjaként, önkéntes területvédelmi tartalékos katonaként vett részt. Ott álltak a díszalegységben, sok száz figyelő szempár kereszttüzében, szólt a Himnusz, és az a pillanat különleges érzés volt. Borzongató, megható, büszkeséggel teli. Azóta számára a Himnusz is más, sokkal lélek­emelőbb. – Egyenruhát viselni pedig számomra büszkeség, akárcsak a gyerekek előtt a teremben állni, és beszélni a Gondviselőről – akinek valószínűleg terve van azzal is, hogy katona lettem – tette hozzá.