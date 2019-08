Eco Parkká alakulhat át a Csörge-tó és környéke a jövőben

Ha nyer a szekszárdi pályázat, Eco Parkká alakulhat a Csörge-tó és környéke, amely szintén versenyben van, hogy a megye 7 csodájának egyike legyen.

Az új szennyvíztisztító telep tervével felcsillant a remény, hogy a szekszárdi Csörge-tó és környéke vonzó szabadidős parkká és turisztikai célponttá válhat. Talán több is ez, mint remény.

A tó megragadta Szekszárd nagy költőfiai – Garay János, Baka István és Babits Mihály – képzeletét is. Utóbbi Halálfiai című, szekszárdi vonatkozásokban gazdag regényében így ír a tóról: „A Csörge-tó apró kis pocsolya volt… parasztfiúk és cigánylányok szoktak fürödni itt… Sötétzöld nádbokréták és vén fűzek adták a hátteret ehhez a mitológiai képhez, melyet lopva bámultak meg egy-egy pillantással a másik oldalon fürdőző illedelmes úrilánykák… A sótiak kocsikkal szoktak ide kirándulni, amikben két-három família is volt összezsúfolva, a fürdőház néhány fakabinból állott s mellette a parton nagy halászcsárda nyúlt, sok híres nagy murinak színhelye. Egy csörgetói nap szép és nagy dolog volt.” Ha a kilencvenes évekre gondolunk, akkor a Csörge-tó országos hírét a nyaranta ott rendezett rockfesztivál keltette. A terület mindig is benne volt a város köztudatában, foglalkoztatta a lakosság jelentős részét. Nagyon sokan nosztalgiával gondoltak rá akkor is, amikor medre kiszáradt, környéke elvadult.

Bár maga a tó korábban is önkormányzati tulajdon volt, a körülötte lévő ligetes rész viszont magántulajdon, ezt vásárolta meg a város még 2011-ben. A környezet rendbetétele még a váltás előtt, 2010-ben elkezdődött, a partközeli részeken kikotorták a medret. Akkor némileg a partot is rendbe tették, és sikerült megszüntetni az illegális szemétlerakást.

A következő évben a gépek már majdnem a tó teljes területét megkotorták. Körben földpadokat, a tóban egy szigetet alakítottak ki. 2017-ben merült fel annak a komplex fejlesztési tervnek a gondolata, amely elsősorban egy új szennyvíztisztító telep létrehozását célozza.

Mivel ma már környezetvédelmi okból elvárás, hogy a tisztított úgynevezett szürke vizet helyben tartsák, ennek hasznosítása nem mindennapi ötleteket eredményezett. Így például a Csörge-tavi Eco Park kialakítását horgásztó-rendszerrel, és egy olyan tanösvény, illetve húsz hektár nádas, gyökérzónás, vizes élőhellyel, ahol szívesen költenek a vízimadarak. Készülhetne hajómodell- pálya, a vízi sportok szerelmeseinek kötélpályás wakeboard, sőt, egy kicsit távolabb még kutyás strandot és kutyajátszóteret is érdemes lenne kiépíteni. Ács Rezső, Szekszárd polgármestere Artim Andrásnéval, az E.R.Ö.V. Zrt. vezérigazgatójával szerdán sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy a terv 2018-ban el is készült. A városvezető szerint ez a kreatív és innovatív fejlesztés egyedülálló lenne az országban.

