Egymillió forint gyűlt össze az árverésen

Minden várakozást felülmúlt a múlt héten lezárult tolnai jótékonysági akció sikere. Az online árverésen egymillió forint értékben keltek el a felajánlások.

Mint arról korábban beszámoltunk, kilenc tolnai szervezet – az önkormányzat, a Háló közalapítvány, a helyi Karitász csoport, a KÉSZ, a Civil Voks, a családsegítő központ, a kulturális központ, a Vöröskereszt és a gimnázium – hirdetett jótékonysági árverést, a Tedd szebbé a karácsonyt! akció keretében. A járványhelyzet miatt rendezvényeket idén nem lehetett szervezni, ezért internetes jótékonysági árverést hirdettek meg.

Már a felajánlások is az akció sikerét jelezték előre, hiszen a szervezők nem számítottak rá, hogy ilyen sok felajánlás érkezik, egyebek mellett műtárgyak, dísztárgyak, élelmiszerek, szolgáltatások és különféle relikviák, híres emberektől. Maga az árverés pedig szintén hatalmas sikert hozott.

Székelyi Anikó, a Tolnai Családsegítő Központ vezetője a konkrétumokról érdeklődésünkre elmondta: összesen 222 tételnyi felajánlás érkezett, rengeteg helyi és környékbeli vállalkozástól, illetve magánszemélytől, valamint ismert művészektől, sportolóktól is. Az árverés is nagyon megmozgatta az embereket: 97 nyertes licitáló volt, és sokan voltak, akik végül lemaradtak a vásárlásról. Az árverés során valamivel több, mint egymillió forint értékben érkeztek vételi ajánlatok.

Székelyi Anikó elmondta: minden eddiginél sikeresebb az idei akció, a korábbi években legfeljebb három-négyszázezer forintot sikerült összegyűjteni a Tedd szebbé a karácsonyt! akció során. A most összegyűlt egymillió forint lehetővé teszi, hogy a Tolnai járás további településeire, Faddra, Bogyiszlóra és Fácánkertre is kiterjesszék a jótékonykodást. Már csak azért is, mert ezekből a községekből is érkeztek felajánlások. Így a tervek szerint összesen mintegy 140 rászoruló gyermek kaphat egyenként nagyjából 7 ezer forint értékű karácsonyi ajándékcsomagot.

A licitálók mellett voltak helyi vállalkozások, akik készpénzt ajánlottak fel, összesen 275 ezer forintot. Ebből az összegből kisnyugdíjasok karácsonyát fogják szebbé tenni a szervezők.