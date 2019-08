Gazdasági ügyekről döntöttek

Pályázati pénzekről, beruházásról döntöttek csütörtökön a rendkívüli testületi ülésen a képviselők. Dr. Bozsolik Róbert polgármester elmondta, jóváhagyta a testület a közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtását. Ha nyernek, a pénzt művelődési ház eszközfejlesztésére fordítanák. Szeretné a testület a színházteremben lévő székeket kicserélni. A beruházás költsége 2,7 millió forint, ehhez az önerő 550 ezer forint, amit a város erre a célra félre tett.

Szintén pályázatot nyújtott be az önkormányzat az Európa a polgárokért rendezvény költségeinek a biztosítására. Jövőre Bátaszék ad otthont az Euró – Móka játékoknak, a négynapos programra Németországból, Franciaországból, Belgiumból, Angliából, Szlovákiából és Romániából érkeznek majd küldöttségek. A tervek szerint, ezt a programot összekötnék a szokásos Város Napi rendezvényekkel is.

Döntés született egy energetikai pályázat beadásáról is. A Kanizsai Dorottya általános iskola hőszigetelését szeretnék megoldani, illetve az épület tetőszerkezetére egy 50 kilowattos napelemet helyeznének, ezzel is csökkentenék az energiaköltséget. A teljes beruházás költsége 105 millió forint, ehhez az önerő 8,8 millió forint, amit a város biztosít. Dr. Bozsolik Róbert hangsúlyozta, ugyan már nem az önkormányzat az iskola fenntartója, de a bátaszéki gyermekek, szülők érdeke azt kívánja, hogy továbbra is jó körülmények között tanulhassanak a diákok.