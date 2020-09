Hozzájárultak a városi rendezvények sikeréhez

Szekszárd javáért kitüntető címben részesítette a megyeszékhely önkormányzata a Vendéglátók Kerekasztala Szekszárdért Egyesületet. A díjat Keszthelyi Szabolcs, a szervezet elnöke vette át a Város Napja 2020 című rendezvényen. Ennek apropóján faggattuk a tagokat az alakuláskor megfogalmazott célokról, és az azóta elért eredményekről.

– Azzal a céllal alakultunk, hogy a városi rendezvényeken ne idegen, hanem helyi éttermek képviseljék a gasztronómiai kínálatot, mégpedig szervezett formában, az érdekeiket érvényesítve – mondta Keszthelyi Szabolcs (Szász Étterem), az egyébként tizenkét taggal bíró egyesület kemény magjának körében. Ez a kemény mag rajta kívül Zemán Ferencet (Toscana Étterem és Kávézó), ifj. Szabadi Istvánt (Stefán Ételbár), Schilling Pétert (Aranykulacs Kisvendéglő), valamint Puha Róbertet (Rock&Roll Bistro) jelentette.

Hozzátette, szerencsére a kezdeményezésre nyitott volt az akkori városvezetés is. Így megszületett az egyesület, amely immár tizenharmadik éve működik. Vannak passzívabb és aktívabb időszakaik, de a közös munka meghozta az eredményét.

A kezdet persze nem volt könnyű. Egyrészt mindenki a saját vállalkozásában, éttermében dolgozott, szerzett tapasztalatokat, a rendezvényekhez való csatlakozás pedig teljesen más típusú szolgáltatást jelentett, infrastruktúrában, beszerzésben, előkészületekben egyaránt. Ezt a fajta vendéglátást nekik is meg kellett tanulniuk, de úgy érzik, sikerült helyt állniuk, erről kaptak visszajelzést a városi elismeréssel is.

A díj annak honorálása, hogy a kerekasztal vendéglátósai hozzájárultak a rendezvények színvonalának emeléséhez, sikerességéhez. Ezt ma már nem csak a szüreti fesztiválról lehet elmondani, hiszen ott vannak a korábbi pünkösdi fesztivál helyét átvevő Hal- és Vadünnepen, a Márton-napi rendezvénysorozaton, valamint az adventi programsorozaton is. És míg a kezdetekkor például a szüretin mindössze négy-öt vendégasztal felállítására kaptak engedélyt, addig ma már szinte minden befogható négyzetmétert kihasználhatnak.

Azt is elmondhatják, hogy most már nem csak a nagy városi rendezvényeken látják őket szívesen. – Új színfoltot jelentenek a megyeszékhelyen a kisebb programok, amelyek az utóbbi időben jelentek meg a kínálatban. Ilyen a Kadarka Túra, a Bikavér Borongoló, a Borvidék Félmaraton. Mind zseniális kezdeményezések, és szerencsére ezek esetében is van már együttműködési hajlandóság a borászok részéről a vendéglátás irányába. Elfogadták, hogy nem elvenni, hanem hozzátenni akarunk ezekhez a programokhoz – fogalmazta meg Keszthelyi Szabolcs. Példaként a Borongolót emelte ki, amelynek ma már minden állomáshoz kitelepül egy-egy étterem kiegészítve azt a kínálatot, amelyet egy borászat tud nyújtani. – Lassú víz partot mos, mindenki belátja, hogy a célunk ugyanaz, mindegy, hogy valaki borász, vendéglátós vagy szállásadó – fűzte hozzá.

Természetesen pozitív visszajelzés a tagok számára a sok ezer adag eladott étel, kapott mosoly és dicséret is, a minél nagyobb érdeklődés akár a helybeli, akár a távolabbról érkező vendégek részéről.

Büszkék rá, hogy nincs az országban még egy olyan város, amelynek rendezvényein az ételeket csak helyi vendéglátósok biztosítják, ahogyan arra is, hogy a társaságuk immár tizenharmadik éve együtt tud dolgozni. Annak ellenére is, hogy nekik is megvannak egymás közt a hétköznapi konfliktusaik. A problémákon azonban át tudnak lendülni, mert egy nagyobb cél lebeg a szemük előtt.

Most az elsődleges az, hogy átvészeljék a pandémia időszakát, hiszen a járvány okozta kiesés, a rendezvények elmaradása nagy problémát jelent számukra is. A továbbiak tekintetében pedig remélik, hogy ahogyan eddig, úgy a város a továbbiakban is úgy látja majd, hogy jó munkát végeznek, szükség van a hozzáértésükre a rendezvényeken, és azokkal a továbbiakban, hosszú távon is tervezhetnek.

Borítóképünkön (balról): Zemán Ferenc, ifj. Szabadi István, Schilling Péter, Keszthelyi Szabolcs, valamint Puha Róbert