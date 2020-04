Kizárólag internetes képzést nyújthatnak az autósiskolák

Egyelőre csak internetes képzést nyújthatnak az autósiskolák, az azonban önmagában semmire sem elég. Levizsgázni ugyanis jelenleg a járványügyi veszélyhelyzet miatt nem lehet. A nagyobbak és a kisebb iskolák sem boldogulnak ebben a helyzetben.

Nem sok jó híre van Balog Istvánnak, a Webjogsi autósiskola szekszárdi kirendeltsége oktatójának. Mint mondja, tételesen nem tiltott az oktatás, az mégsem folyhat, mivel a hatóságnak kellene ellenőriznie, az viszont nem működik. Se vezetési kartonokat nem állítanak ki, se tanulókat nem lehet áthelyezni, se vizsgakiírást nem lehet csinálni, se vizsgákat nem lehet tartani. A hatóság általános esetben megállíthatja az autót: megnézheti, jegyezve van-e, hogy idáig hány órát vezetett a tanuló, a tematikának megfelelően dolgozik-e az oktató, az első tíz órában, alap­oktatásban rutinpályán gyakorolnak-e. Mindeme felügyeletet azonban most nem láthatják el. A kisebbik gond, hogy az oktatók átlag­életkora már hatvan fele jár, és az oktatáson, vizsgákon egy légtérbe volnának zárva a fiatal tanulókkal.

Az autósiskolák kocsijai tehát – mint tapasztalhatjuk – eltűntek az utakról, állami kompenzációt ugyanakkor egyelőre nem kapnak. Nem kerültek bele abba a kisvállalkozói körbe, melynek segít a kormány. Bár már kétszer is kérte érdekképviseletük. Be kell fizetniük a kisvállalkozói adót, mintha dolgoznának. Pedig dolgozni csak akkor tudnak elkezdeni, ha újra elindul a hatóság is.

A tanfolyam otthon a weben keresztül ugyan elvégezhető, de KRESZ- vagy pláne gyakorlati vizsgára nincs mód. A Webjogsi akkreditált tananyagot értékesítő budapesti központú autósiskola. Sokan szoktak jelentkezni náluk, az egész országban vannak tanulóik, Magyarország három legnagyobb autósiskolája között van. Külföldről is lehet jelentkezni, ha rendelkezésre áll állandó magyarországi lakcím, illetőleg magyarországi orvosi alkalmassági. Az adminisztráció levelezés útján is lebonyolítható. A KRESZ tanfolyamköteles, a vizsga csak képzési igazolással valósulhat meg. A tanfolyamra a tanuló önállóan is beiratkozhat, a vizsgára azonban csak oktató jogosult kiíratni.

A Webjogsi különlegessége, hogy automataváltós gépkocsival is történik képzés. Ha valaki azzal szerez jogosítványt, akkor csak azt vezethet, de ezzel lényegesen könnyebb levizsgázni. Olyan, mint a dod­zsem: kuplunggal és sebességváltóval nem kell küszködni, márpedig a tanulók energiájának nyolcvan százalékát azok szokták lekötni. Van, akinek nyolcvan-száz óra vezetés után is nehézséget okoznak. Könnyebben és olcsóbban juthat hozzá az automataváltós jogsihoz, és így jobban oda tud figyelni a közlekedésre is. Manapság ilyen kocsi is könnyen beszerezhető.

Ha valaki levizsgázott az automata kocsival, és már szerzett egy kis rutint a közlekedésben, bármikor leteheti a vezetési vizsgát a manuális váltós autóval is. Ilyenkor nincsen kötelező óraszám, mint az első vizsga esetében (akkor 30 óra kötelező). Balog István 2015 óta a Webjogsi szekszárdi megbízottja.

Megkérdeztünk több másik, a megyében működő autósiskolát is. Egy bonyhádi vállalkozás vezetője úgy fogalmazott: elég kiszolgáltatott helyzetben, bevétel nélkül tengődnek most. Március 19-ével ugyanis a vizsgaközpont határozatlan időre beszüntette a vizsgákat. Az iskola munkája ezáltal céltalanná, okafogyottá vált. Pedig éves szinten ötszáz-hétszáz tanulójuk szokott lenni, mindegyik járműkategóriára felkészítenek.

A vezető azt is hozzátette: kicsit elkeserítő számukra, hogy sokan dolgozhatnak tovább, még ha takaréklángon, kevesebb munkával és bevétellel is, de számukra megállt az élet, és egyelőre fogalmuk sincs arról, hogy mikor kezdhetnék újra, illetve hogy bármivel is segítenék-e majd az ő boldogulásukat. Például járulékcsökkentésnek is örülnének.

Tolnán és környékén 1987 óta foglalkozik járművezető-képzéssel egy másik érintett, aki arról számolt be, hogy három hete otthon vannak, nem tudnak dolgozni. Az autósiskolába szinte egyáltalán nem jelentkeznek, hiszen legtöbben a túlélésre próbálnak koncentrálni, nem autóvezetői tanfolyamra. Aki esetleg végigcsinálná a képzést, könnyen elfelejtheti az anyagot, mire újra lehetőség lesz a KRESZ-vizsgát letenni. Az internetes oktatásra ilyenformán egy-két jelentkező ha van. Jóllehet a D kivételével az összes kategóriában képzést kínál a tolnai iskola is.

Egy paksi, tavaly alakított autósiskola illetékese leszögezte: jelenleg kizárólag az internetes oktatás lehetséges. Egyébként ők A és B kategóriás, vagyis motorkerékpárra és személyautóra szóló jogosítvány szerzésében tudnának segíteni.

Elméleti oktatásra szűkült jelenleg a 2007 óta Dombóváron működő autósiskola tevékenysége is, mondta a cég alapítója. Minden jogosítványkategóriával foglalkoznak, korábban évi három-négyszáz tanulójuk volt.

Tantermi képzés momentán nem lehetséges, az e-learningnek meg nincs értelme, mert nem tudni, mikor lesznek vizsgák – egy 1989 óta létező dunaföldvári autósiskola vezetője is így nyilatkozott.

Egy másik, bátaszéki autósiskola már március első felében leállt a veszélyhelyzet miatt, közölte a vezető. Eredetileg június elejére tervezték az újraindulást. Általában száz tanulójuk szokott lenni évente, újabban viszont még online tanfolyamra sem igen van jelentkező.

Borítókép: illusztráció