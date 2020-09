Megszépült két játszótér Bátaszéken

Az önkormányzat saját forrásából befejeződött a múlt héten a kövesdi és bátaszéki játszóterek felújítása. A kövesdi játszótér új, DANI típusú mászóvárral gazdagodott, valamint megújult a homokozó és a hinta is, számolt be róla a bataszek.hu. A kivitelezési munkálatokat a Bát-Kom 2004 Kft. végezte, ahogyan a Besigheim játszótér felújítását is. A homokozó feltöltésével és a mászóvár alatt lévő gumiszőnyeg lerakásával biztonságosabbá és komfortosabbá vált a gyerekek szórakozása.