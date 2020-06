Mindig hű maradt a paksi gimnáziumhoz

Hosszan tartó, súlyos betegség után, életének 86. évében, 2020. június 14-én elhunyt Glósz Lajos. A Paksi Vak Bottyán Gimnázium egykori igazgatóját, a város Pro Urbe-díjas polgárát a paksi önkormányzat saját halottjának nyilvánította.

Glósz Lajos Ózdon született 1934. február 1-jén. Általános iskolai tanulmányait Ózdon és Budapesten végezte.

Édesapja 1945 őszén a Krím félszigeten hadifogolytáborban halt meg, édesanyja egyedül nevelte – írták róla a Paksi Vak Bottyán Gimnázium jubileumi évkönyve 1945–1995 című munkában.

Általános- és középiskolai tanulmányait Miskolcon végezte, érettségi vizsgáját a borsodi megyeszékhely Földes Ferenc Gimnáziumában tette le 1953-ban, ahol az Önképzőkör diákelnöke volt.

Az érettségi után a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának történelem szakára nyert felvételt, ahol számos speciális kollégium hallgatója volt. Aktívan részt vett a Tudományos Diákkör munkájában, majd felvételt nyert és alapító tagja lett az 1956-ban Szegeden megalakult Eötvös-szakkollégiumnak.

Államvizsgáját 1957-ben jeles eredménnyel tette le, és kapott ezt követően történelem szakos középiskolai tanári oklevelet.

Tanári pályáját 1957. augusztus 15-én a paksi I. számú Általános Iskolában kezdte, ahol az ötödikes fiúosztálynak volt az osztályfőnöke. 1958-ban felvételt nyert az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Természettudományi Karának levelező tagozatára, földrajz szakra. Közben 1959. augusztus 1-jei hatállyal a Paksi Vak Bottyán Gimnáziumhoz helyezték át. 1962-ben szerezte meg földrajz szakos középiskolai tanári oklevelét.

A gimnáziumban osztályfőnök volt, történelmet, földrajzot és művészettörténetet tanított.

A hatvanas évek elején a tanulók turisztikai tevékenységének szervezője, az iskola filmfelelőse, a történelem-földrajz szertár őre, valamint a történelem és a földrajz szakkörök vezetője volt, valamint a levelező tagozaton is tanított. 1968. szeptember 1-től igazgatóhelyettesi feladatokat is ellátott, de továbbra is tanította a szaktárgyait.

Érettségi elnöki megbízást huszonkét alkalommal vállalt és látott el 1967 és 1988 között. 1970. január 1-től a gimnázium igazgatójának nevezték ki, negyed század elteltével az utolsó munkanapja hivatalosan 1995. január 6-án volt.

Pakshoz és a gimnáziumhoz mindig hűséges maradt, és több ajánlat ellenére rendre a maradás mellett döntött, hiszen családján keresztül is az iskolához kötődött. Ez is magyarázta azon törekvését, hogy megőrizze a gimnázium hagyományait.

Pályafutása során számos továbbképzésben részt vett, ezek közül vezetői munkája szempontjából az egyik legfontosabb az ELTE egyéves vezetőképző jeles eredményű elvégzése volt. Önképzése mindig folyamatos, tájékozottsága sokoldalú és naprakész volt.

Tanárként, igazgatóként egyaránt többször részesült elismerésben, kitüntetésben. Munkásságát a paksi önkormányzat 1995-ben Pro Urbe-díjjal ismerte el. 2007-ben vehette át arany-, 2017-ben gyémántdiplomáját. Glósz Lajos ötven évig tanított általános majd középiskolában, és a felnőttoktatásban.

Csütörtökön lesz a búcsúztatás Glósz Lajos kapcsolata nyugdíjba vonulása után sem szakadt meg a Vak Bottyán Gimnáziummal, és nem köszönt el végleg a hivatásától, hiszen nyolc éven át, 2002-ig dolgozott még óraadóként. 2014-ben a nyolcvanadik születésnapján egykori kollégái, tanítványai és a város vezetői köszöntötték a pedagógust az iskola könyvtárában tartott ünnepségen. Nyilvános búcsúztatását az intézmény díszudvarán tartják 2020. június 25-én, csütörtökön, 18 órakor. A város nevében Szabó Péter polgármester búcsúzik tőle, aki nemcsak tanítványa, de később kollégája is volt, és 2017-ben a pedagógusnapon ő adhatta át a hajdani igazgatónak a gyémántdiplomáját. Az egykori kollégák és a gimnázium nevében Mittler József, korábbi igazgató-helyettes mond emlékező beszédet. Glósz Lajos hamvait családi körben Budapesten helyezik végső nyughelyére.

Borítóképünkön: Glósz Lajos átveszi a gyémántdiplomáját