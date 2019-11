Néhány esetben mintha jártak volna a mi időnkben a tudósok

Futurológia: reális látomások a jövőről. Ezzel a címmel jelent meg a Tolna Megyei Népújság 1969. október 30-i lapszámában az az írás, mely csokorba szedve adta közre a világ vezető jövőkutatóinak tudományos alapokon nyugvó jóslatait napjaink lehetséges világáról. Írásunkban mondatról mondatra áttekintjük a jövendöléseket, mellékelve azt, hogy mi valósult meg belőlük.

Körülbelül hat-hétmilliárd ember él majd a Földön.

A fél évszázaddal ezelőtti jövőjósok valószínűleg meglepődnének, ha megtudnák, hogy a tág határok között megadott lélekszám értékük annak ellenére bizonyult alacsonynak, hogy vélhetően némi ráhagyással dolgoztak. Napjainkban a világ népessége a valós idejű világ­statisztika szerint 7 milliárd 800 millió felé közelít.

Házgyárak ontják a mainál sokkal korszerűbb és gyorsabban összeszerelhető lakásokat.

A mai technológia birtokában ez maradéktalanul működik, illetve működhetne, azzal a nem mellékes kitétellel, hogy ennek ellenére továbbra is megoldatlan nemhogy a minőségi, hanem a mennyiségi lakáskérdés is.

Az átlagos életkor a száz év körül tart, az öregedést erősen késleltetni lehet, s az időseket némiképp megfiatalítják.

Az előrejelzés derűlátó volt, annak ellenére is, hogy az átlagéletkor a fejlett országokban emelkedik. Tavalyi adat szerint Európában a várható élettartam listáját 82,3 évvel Svájc vezeti, a képzeletbeli dobogó második fokán Monaco áll 82,2 évvel, míg a harmadik Olaszország 81,9 évvel. A világ lista élén Japán található 83,7 év átlagéletkorral. A KSH tavalyi, tavalyelőtti adatokat is tartalmazó összesítése szerint Magyarországon a nők 78,99, a férfiak 72,40 évre számíthatnak. Ami az öregedés késleltetését illeti, erre vonatkozóan jelenleg is orvosi kísérletek zajlanak, és vannak biztató eredmények.

Az energiatermelés atom-, Nap- és magfúziós erőművekkel bővül.

Az atomerőművek jelentős szerepe megvalósult, bár ezt ötven évvel ezelőtt már nemcsak a jövőkutató, hanem az átlagember is sejthette. A fúziós erőmű a közeljövő ígérete. Idei őszi hír az origo.hu honlapjáról: „A franciaországi Cadarache-ban épül a világ első kísérleti fúziós erőműve. Az építkezés jelenleg körülbelül 60 százalékos készültségű, a nemzetközi projekt résztvevői magyar közreműködéssel azon dolgoznak, hogy energiát lehessen előállítani a Nap energiatermelését modellező technológiával. Erre a fizikusok szerint a század második felében kerülhet sor.”

Megbízható és hosszabb távú lesz az időjóslás.

Történt előrelépés, de azért az időjárás időnként ma is megtréfálja magukat a meteorológusokat is.

Megvalósul a három dimenziójú fényképezés, s az ilyen mozi és televízió.

Ha nem is általános, létezik, erre rendszeresített, polarizált szemüveg használatával.

Az automatizálás és kibernetika általános alkalmazást nyer a termelésben.

Erőteljesen működik, egyre kiterjedtebb ipari és más területeken is megjelenve.

Új típusú gépesített felnőtt- és gyermekoktatás lép a mai helyébe, gyógyszerekkel is biztosítják az emberi értelmi kapacitás fokozását, az emlékezet felfrissítését, a tanulás könnyítését.

Ez még továbbra is maradt Asimov robotika világa, bár léteznek emlékezetfrissítő-karbantartó gyógyszerek, ám alapvetően gyógyászati céllal.

Zavarmentes lesz az emberi szervek átültetése és megbízható a születésszabályozás.

A szervátültetés elég gyakori orvosi beavatkozás, még ha léteznek is rizikófaktorok ezen a téren. A születésszabályozás – amennyiben ezen születésszám-csökkentést értünk – technikai szempontból megoldható lenne, ám ez a terület több ok miatt is érzékeny, ezért csak Kínában működött a közelmúltig állami szinten.

Teljesen automatizált élelmiszer-kereskedelemben vásárolhatunk.

Azt nem lehet tudni, hogy ezen pontosan mit is értettek ötven éve a jövőkutatók. Ha azt, hogy a hipermarketekben a vásárlók leemelik a polcokról az árucikkeket és szenzoros, hang utasításokkal útbaigazító kasszáknál saját maguk fizetnek, akkor erre Tolna megye székhelyén is van példa.

Olcsó lesz a teher- és személyszállítás, a közlekedés jórészt elektromos, légpárnás járművekkel bonyolódik a föld alatt, az emeletesen épült utakon és a főutak mozgójárdáin.

Az elektromos autók most kezdenek elterjedni. A teher- és személyszállítás ára viszonyítás kérdése, annyi bizonyos, hogy a busz- és vonatjegyek inkább drágulnak, mint olcsóbbá válnak. A cikk óvatos záró gondolata: „Mindezek persze csak lehetőségek, ezt valamennyi ország tudósai hangsúlyozzák. A valóság sok területen túlszárnyalhatja a vázoltakat, másutt viszont elmaradhat az elképzelésektől.” Tegyük hozzá: ez tökéletes jóslásnak bizonyult.

Amikor az élet igazolja a merész jövendölést: a lakosság 50-60 százaléka városokban él, szupermetropolisok jönnek létre.

Telitalálat, tavaly a Föld népességének 55 százaléka városi térségekben lakott.

Megvalósul a lézertechnika sokoldalú alkalmazása, mérésre, távközlésre, vágásra, fűtésre, energiaátvitelre, hegesztésre.

Így történt.

Új, nagy erejű és hőellenálló anyagokat alakítanak ki.

Ezen tulajdonságokkal rendelkeznek a polikarbonátok.

A számítógép-rendszerek egész országokat kötnek össze, s a háztartásokat is magukban foglalják.

A futurológusok mintha valós mintát vettek volna napjainkból. Akkor még nem tudhatták, hogy ez a rendszer internet néven fog működni és átalakítja utódaik mindennapjait.

Mesterséges holdakkal az egész világ tv-adásait láthatjuk, plasztikus, színes képekkel.

Tökéletesen bejött a jóslat.

A telefon is televíziós lesz.

De annyira, hogy az okostelefon esetében maga a telefonálás csak egy alkalmazás lett a sok közül.