Régi vágy valósulhat meg, ha támogatást kapnak a piactérre

A járványhelyzet Medinán is felülírta a terveket, ám ez nem azt jelenti, hogy megállt volna az élet. Több járdaszakasz megújult, és további fejlesztésekre pályázott az önkormányzat.

A mindennapi élet a koronavírus-járvány idején sem állhatott meg, és ebbe nemcsak a szolgáltatások fenntartása és az ügyfélszolgálatok elérhetősége tartozott bele, hanem az is, hogy továbbra is gondot fordított a településvezetés a falu rendezettségének megőrzésére. Vén Attila polgármester elmondta, hogy a tavasszal rájuk köszöntő lelassult időszak arra is jó volt, hogy előkészítsék a következő hónapok terveit.

Medinán általában egymást váltják a sokakat vonzó kulturális programok, ám erre a korlátozások miatt nem volt lehetőség. A közeljövőben inkább beszélgetős programokat terveznek, amelyeken országos hírű művészeket szeretnének vendégül látni. Azt, hogy ezek a közösségi rendezvények mennyire fontosak a faluban, az is jelzi, hogy intézményeik felújításánál arra is törekednek, hogy azok többfunkciósak legyenek.

A nemrégiben megszépült könyvtár például egy épületben található a nyugdíjas érdekszövetség irodájával és a helytörténeti gyűjteménnyel, de az óvoda felújításánál is szempont volt, hogy eredeti szerepe mellett közösségi tér is legyen. Ezt szolgálja, hogy az intézmény ebédlőjét és tornaszobáját egybe lehet nyitni, és így egy tágasabb helyiségben tarthatják az óvodai ünnepségeket, ugyanakkor a civil szervezetek szintén használhatják azt. Az óvoda kapcsán Vén Attila azt is hangsúlyozta, hogy szeptembertől önálló, az önkormányzat fenntartásába tartozó intézménnyé vált, és a nevelés során az óvónők kiemelten foglalkoznak a hagyományőrzéssel, a falu kulturális értékeinek átadásával. Az óvodába és a minibölcsődébe jelenleg harminckét gyermek jár. – A településen a mai kornak megfelelően felújított iskola is működik, bár sokat kell harcolni a fennmaradásáért – tette hozzá a polgármester.

Arról szintén beszélt, hogy régi vágyuk egy piactér kialakítása, amelyre végre pályázni tudnak. Terveik szerint itt sem csak arra lenne lehetőség, hogy az árusok megfelelő körülmények között kínálhassák portékáikat, hanem szabadtéri koncertek helyszíne is lehetne a placc, de akár kis létszámú esküvőket is lehetne ott tartani. A már megvalósult fejlesztések közé tartozik, hogy több járdaszakasz megújult az elmúlt időszakban Medinán, köztük a Rákóczi utca, a Zrínyi utca és a Petőfi utca egyik fele. A fennmaradó szakaszra nemrégiben nyújtott be pályázatot az önkormányzat, a Kossuth utcai felújításra pedig már elnyerték a támogatást.

Sikeresen pályáztak orvosi rendelő eszközeinek fejlesztésére, amelyeket hamarosan beszereznek. Szintén pályáztak a Medina-szőlőhegyi utak felújítására, és a falu katolikus temetőjében ravatalozó kialakítására. Várhatóan hamarosan megjelenik a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány kiírása, ez, illetve a Belügyminisztérium pályázatai és a Magyar Falu Program teszi lehetővé, hogy Medinán folytatni tudják az elmúlt évek töretlen fejlesztéseit – mondta Vén Attila.

Borítókép: Folytatódott a járdafelújítás Medinán. A képen (jobbról) Vén Attila és Horváth Gergely