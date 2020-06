Biszák László képei láthatók az Amaryllisben

Az élet újraindulását jelzi, hogy ismét kiállítás nyílt az Amaryllis Étteremben – mondta Kindl Gábor, a We love Szekszárd program Art Café sorozatának fővédnöke a mai megnyitón. Miként egy éve a kezdéskor, úgy most is Biszák László festményei díszítik a falakat. A festőművész tavaly készült képeiből ad válogatást a vendégeknek. Gellér István, az étterem PR-munkatársa pedig arról beszélt, hogy a kiállítással szeretnének tisztelegni azok előtt, akik a járvány okozta nehézségekből most állnak talpra.