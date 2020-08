Mesterkurzus zajlik a tolnai zeneiskolában

A Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla Művészeti Kara négy tanárának közreműködésével mesterkurzus zajlik a héten a tolnai Fusz János Zeneiskolában. A programon összesen közel harminc, tolnai, szekszárdi, paksi és bonyhádi zeneiskolai növendék és tanáraik vesznek részt.

Fricz Józsefné, a tolnai zenede a napokban nyugdíjba vonuló vezetője elmondta: ez már a negyedik ingyenes Giovanni Artisti Mesterkurzus Tolnán, amely NKA pályázati támogatásból valósult meg. Idén két zongoraművész, dr. Zsigmond Zoltán tanszékvezető egyetemi tanár és dr. Zsigmondné dr. Papp Éva főiskolai docens, továbbá Dárdai Sándor gitárművész és Szabó Norbert fuvolaművész tartják az egyéni foglalkozásokat a növendékeknek, a járványügyi szabályok betartásával. Az egyes órákon két tanár is részt vehet. Mind a gyerekek, mind a tanárok nagyon sokat profitálhatnak abból, hogy új módszereket, technikákat ismerhetnek meg a gyakorlatban is, nagy tudású művésztanárok révén. (A kurzus a résztvevő pedagógusok számára egyben hivatalos továbbképzésnek számít.)

A program bevezetéseként, hétfőn a két zongoraművész bemutató koncertet adott. Pénteken, zárásként szintén lesz egy koncert, ahol már a gyerekek is játszanak.

Fricz Józsefné azt is elmondta, hogy az idei mesterkurzus különösen fontos számukra, hiszen a járványhelyzet miatt március óta lényegében most találkozhattak először „élőben” a növendékeikkel a zenetanárok. A gyerekek számára is jó „dopping” ez a program, az itteni élményekkel gazdagodva mindenki még nagyobb kedvvel kezdheti az új tanévet.