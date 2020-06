Egy ponttal tér haza a Paks Zalegerszegről

Most sem sikerült nyernie Zalaegerszegen a Paksi FC-nek, de sikerült megőriznie immár hatodik meccse tartó veretlenségét. A két csapat összecsapása 3-3-as döntetlennel zárult az OTP Bank Liga 29. fordulójában.

Az előzetes várakozások szerint két kiesés ellen küzdő, de jó formában levő csapat mérte össze erejét ma a Zalaegerszeg FC-Paksi FC mérkőzésen. A meccs a Paks számára indult kedvezőbben. Böde kis híján már a tizedik percben megszerezte a vezetést, kétszer is próbálkozhatott a tizenhatoson belül, ám nem járt sikerrel. Azért nem kellett sokáig várni, a 12. percben Hahn és Könyves remek összjátéka vezetett eredményre, utóbbi játékos lőtte kapuba a labdát megszerezve ezzel a vezetést az atomvárosi csapatnak. Nem sokkal később Szakály számára is adódott egy kedvező lehetőség Szabó Jánosnak köszönhetően, aki nem hagyta kigurulni a szöglet felé tartó labdát, inkább visszaívelte azt a kapu felé. Szakály jó ütemben érkezett, de lövése nem találta el a kaput. Közben a Zalaegerszeg is feléledt, és egyre nagyobb nyomást gyakorolt a paksi védelemre, amely egészen a 33. percig tartotta magát. Ekkor azonban Bobál Gergely megtalálta a rést a pajzson góljával kiegyenlítve a mérkőzés állását.

Bobál annyira elkapta a fonalat, hogy azt nem engedte el a második félidőben sem. A második – Bőle szabadrúgása nyomán lőtt – gólját az 50. percben szerezte, majd a 61. percben már mesterhármasának örülhetett csapatával és annak szurkolótáborával együtt. A hazai együttes a félidőben végig megtartotta dominanciáját, labdabirtoklásbeli fölényét a pályán. Szépítésre egy tizenhatoson belüli kezezésért megítélt tizenegyes adott lehetőséget a Paksnak, amelyet Böde Dániel rúgott, és nem is vétette el a kaput. Egyenlítenie már a rendes játékidőn felül, a 92. percben sikerült az atomvárosi gárdának Balogh Balázs góljával.

Ugyan most sem sikerült megtörnie zalaegerszegi nyeretlenségi sorozatát a Paksnak – a városban még nem játszottak győztes mérkőzést –, ám szinte reménytelennek tűnő helyzetből küzdötték fel magukat a döntetlenhez, és nem törték meg immár hat meccse tartó veretlenségi sorozatukat.

A Paksi FC legközelebb, június 17-én a Kaposvár együttesét fogadja.

OTP Bank Liga, 29. forduló

ZTE FC-Paksi FC 3-3 (1-1), Zalaegerszeg, 2644 néző, v.: Andó-Szabó

ZTE FC: Demjén – Bolla, Szépe, Katanec (Bobál D., 77.), Tamás K. (Katelarisz, 84.) – Bedi, Bőle, Barczi (Kocsis, 63.), Mitrovic, Radó – Bobál G.

Paks: Rácz G. – Osváth, Szélpál, Kelemen (Bartha, 84.), Szabó J. – Bertus (Kecskés, 77.), Balogh B., Hahn (Haraszti, 63.), Szakály D. (Sajbán, 63.), Könyves (Kulcsár, 77.) – Böde

Gólszerzők: Bobál G. (33., 50., 62.), illetve Könyves (12.), Böde (79., tizenegyesből), Balogh B. (92.)

Sárga lap: Bolla (47.), illetve Balogh B. (17.), Osváth (38.), Szélpál (43.), Szabó J. (49.), Kecskés (89.)